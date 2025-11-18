Испания посреща Зеленски за важни разговори

У краинският президент Володимир Зеленски ще има серия от срещи в парламента на Испания и разговори с крал Фелипе VI и с министър-председателя Педро Санчес, съобщи Укринформ.

Източник: БТА

Програмата за визитата предвижда срещи с председателите на двете камари на испанския парламент (Генералните кортеси) – Педро Ролан и Франсина Арменгол. След разговорите с краля и с министър-председателя ще бъдат подписани някои двустранни документи и ще бъде дадена пресконференция, заяви говорител на украинския лидер.

Вчера Зеленски посети Франция. По време на визитата той и френският му колега Еманюел Макрон подписаха декларация за сътрудничество в областта на придобиването на военна техника. Зеленски подчерта, че съгласно сключеното споразумение Украйна ще може да получи около 100 изтребителя "Рафал", френски радари и осем системи за противовъздушна отбрана САМП-Т от ново поколение.