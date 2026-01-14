Свят

"Искаше парите си обратно": Клиент отправи смъртни заплахи към служители в ресторант

„Един от засегнатите служители е на 16 години

14 януари 2026, 16:00
"Искаше парите си обратно": Клиент отправи смъртни заплахи към служители в ресторант
Източник: iStock

Н ощният екип в ресторант за бързо хранене в Мисури наскоро е получил смъртни заплахи по време на спор с клиент, съобщи Fox News.

Инцидентът на 7 януари се е случил в Paul's Drive In, разположен в Канзас Сити, Мисури, според публикация на ресторанта във Facebook.

„Клиент стана вербално агресивен по време на рутинно възстановяване на сума и ескалира до отправяне на изрични заплахи за насилие, включително заплахи за убийство на нашия персонал“, се казва в публикацията.

„Един от засегнатите служители е на 16 години.“

От фирмата добавиха, че притеснението на клиента „вече е било обработено“, когато ситуацията е избухнала.

„Възстановяването на сумата беше активно в ход. Никога не е имало отказ за разрешаване на проблема“, се добавя в публикацията. 

„Когато заплахите започнаха, възстановяването на сумата беше извършено и лицето беше отстранено от имота.“

Ариана Тарбокс, служителка в ресторанта, каза пред FOX 4 Kansas City, че клиентът е заплашил да ги простреля.

„Тя искаше парите си обратно“, каза Тарбокс. 

Съсобственичката на заведението Аманда Фулбрайт каза, че подобно поведение се случва „доста често“ в сектора на услугите. 

„Хората, които работят навсякъде, независимо дали е ресторант или който и да е сектор на услугите – те са тук, за да ви служат. Те не са тук, за да бъдат ваши слуги.“

Тя добави, че клиентът вече е забранен да влиза в ресторанта и че ръководството се е свързало с полицията.

Фулбрайт заяви, че ресторантът ѝ засилва политиката на нулева толерантност към насилственото поведение.

„Тази седмица ще поставим нови табели с кодекс за поведение в нашия ресторант, които ясно очертават нашия ангажимент за уважително отношение, безопасност на персонала и очакването ни, че заплахите, тормозът или злоупотребите няма да бъдат толерирани“, каза тя.

„Табелата също така подчертава нещо, което е важно за нас: Гордеем се, че наемаме и защитаваме млади работници.“

Салар Шейк, консултант по ресторанти, базиран в Лос Анджелис, и основател на Savory Hospitality, каза, че основните принципи, които той набляга по време на обучението, са „разрешаване на проблеми чрез признание, емпатия и включване на мениджър, когато е необходимо“.

„Въпреки че мениджърите, особено в динамична среда като бързото обслужване, понякога могат да бъдат ограничени в това, което могат да предложат, ние винаги насърчаваме персонала да се справя с проблемите си с грижа и професионализъм“, каза Шейх.

„Въпреки това, когато клиентът стане неразумно настроен по отношение на храната или обслужването, е важно мениджърът да бъде част от взаимодействието.“

Той добави, че никой служител „никога не трябва да бъде третиран грубо или да се чувства заплашен от гост“.

„В тези ситуации смятам, че забраната на клиент може да бъде оправдана.“

Източник: Fox News    
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
