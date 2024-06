В "много близко бъдеще": Москва се надява да подпише споразумение за сътрудничество с Иран

М осква се надява да подпише ново споразумение за всеобхватно сътрудничество с Иран "в много близко бъдеще", предаде Ройтерс, като се позова на интервю на руския заместник-министър на външните работи Андрей Руденко за новинарската агенция РИА.

"Очакваме това споразумение да бъде подписано в много близко бъдеще, тъй като работата по текста скоро ще бъде завършена. Всички необходими формулировки бяха намерени", каза Руденко.

Moscow expects to sign a new agreement on comprehensive cooperation with Iran "in the very near future," Deputy Russian Foreign Minister Andrei Rudenko told Russia's RIA state news agency in an interview published on Tuesday.https://t.co/DPnKHgtaKq