Свят

Иран пусна AI видео с ракета срещу Статуята на свободата

Пропагандният клип на иранската държавна телевизия използва изкуствен интелект, за да съчетае кадри на разрушение с теорията за острова на Епстийн и антивоенни послания, насочени към западната аудитория

26 март 2026, 10:17
Статуята на свободата   
Източник: iStock

И ранско видео, генерирано с изкуствен интелект (AI), показва как ракета взривява Статуята на свободата, като същевременно прави препратки към скандала с Епстийн и антивоенни тези, характерни за лявото политическо пространство, съобщава The Post.

Краткото видео, което завършва със зловещия слоган „Едно възмездие за всички“, се приписва на иранската държавна телевизия IRIB и по-късно беше споделено от руската медия RT. Кадрите в него изобразяват САЩ като световен враг, извиквайки сцени с отнемането на земите на коренното американско население, пускането на атомните бомби над Япония, Виетнамската война и по-скорошните конфликти в Близкия изток.

Видеото показва и дете на „педофилския остров“ на Джефри Епстийн – тема, към която режимът в Иран се завръща многократно, внушавайки, че президентът Тръмп е започнал войната, за да отклони вниманието от скандала. По-нататък в клипа се виждат генерирани от AI фигури на аятолах Али Хаменей и Касем Солеймани, гледащи към небето.

Финалът показва ракета в цветовете на иранския флаг, която навлиза в пристанището на Ню Йорк, преди да се разбие в Статуята на свободата. Нейната глава е заменена с тази на Ваал – библейски фалшив идол, а в ръката си тя държи Талмуда.

По-рано тази година се появиха нови конспиративни теории, произтичащи от изплувала кореспонденция по имейл от 2009 г., в която Джефри Епстийн е поискал превод на пари по банкова сметка, за която някои твърдят, че е била озаглавена „Ваал“. Преди месеци в Техеран тълпи от привърженици на режима изгориха чучело на Ваал със Звездата на Давид на челото и прикрепена снимка на президента Тръмп.

През последните седмици ирански официални лица се опитват да представят САЩ като отговорни за десетилетия конфликти в Близкия изток и извън него. Изглежда, че Иран има за цел да повлияе на левите среди в Америка, за да засили вътрешната опозиция срещу войната. Много от видеата, проектирани да наподобяват филмите LEGO или „Телетъбис“, имат потенциален обсег от милиони потребители в САЩ.

„Пропагандата включва мемета и анимации, които не са предназначени да бъдат възприемани като реални, но са много добри в разпространението на политически послания“, казва Дарън Линуил от университета „Клемсън“ в Южна Каролина в скорошно проучване.

„Дийпфейковете представят версия на реалността, която изглежда автентична и често рисува Иран като по-успешен в конфликта. И двете се споделят широко сред общности, които са критични към войната и жадни за подобни послания“, допълва Линуил.

Това е поредното от поредица озадачаващи пропагандни видеа, създадени с AI, използвани от началото на настоящия конфликт с Иран. Миналата седмица китайската държавна телевизия CCTV сподели сюрреалистично AI видео, за да илюстрира гледната точка на Пекин относно кризата в Ормузкия проток. Петминутното видео включваше персийски котки, борещи се с бойни изкуства (представляващи Иран), както и човек с глава на орел, влизащ в ролята на Съединените щати.

Последвайте ни

"Котката скочи от дивана и прелетя над масата": Земетресението в Гърция предизвика смут сред българи

„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

Горивата в България продължават да поскъпват

Горивата в България продължават да поскъпват

Иран пусна AI видео с ракета срещу Статуята на свободата

Иран пусна AI видео с ракета срещу Статуята на свободата

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

carmarket.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 13 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 12 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 11 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

