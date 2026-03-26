Иран пусна AI видео с ракета срещу Статуята на свободата

И ранско видео, генерирано с изкуствен интелект (AI), показва как ракета взривява Статуята на свободата, като същевременно прави препратки към скандала с Епстийн и антивоенни тези, характерни за лявото политическо пространство, съобщава The Post.

Краткото видео, което завършва със зловещия слоган „Едно възмездие за всички“, се приписва на иранската държавна телевизия IRIB и по-късно беше споделено от руската медия RT. Кадрите в него изобразяват САЩ като световен враг, извиквайки сцени с отнемането на земите на коренното американско население, пускането на атомните бомби над Япония, Виетнамската война и по-скорошните конфликти в Близкия изток.

Видеото показва и дете на „педофилския остров“ на Джефри Епстийн – тема, към която режимът в Иран се завръща многократно, внушавайки, че президентът Тръмп е започнал войната, за да отклони вниманието от скандала. По-нататък в клипа се виждат генерирани от AI фигури на аятолах Али Хаменей и Касем Солеймани, гледащи към небето.

Финалът показва ракета в цветовете на иранския флаг, която навлиза в пристанището на Ню Йорк, преди да се разбие в Статуята на свободата. Нейната глава е заменена с тази на Ваал – библейски фалшив идол, а в ръката си тя държи Талмуда.

По-рано тази година се появиха нови конспиративни теории, произтичащи от изплувала кореспонденция по имейл от 2009 г., в която Джефри Епстийн е поискал превод на пари по банкова сметка, за която някои твърдят, че е била озаглавена „Ваал“. Преди месеци в Техеран тълпи от привърженици на режима изгориха чучело на Ваал със Звездата на Давид на челото и прикрепена снимка на президента Тръмп.

През последните седмици ирански официални лица се опитват да представят САЩ като отговорни за десетилетия конфликти в Близкия изток и извън него. Изглежда, че Иран има за цел да повлияе на левите среди в Америка, за да засили вътрешната опозиция срещу войната. Много от видеата, проектирани да наподобяват филмите LEGO или „Телетъбис“, имат потенциален обсег от милиони потребители в САЩ.

„Пропагандата включва мемета и анимации, които не са предназначени да бъдат възприемани като реални, но са много добри в разпространението на политически послания“, казва Дарън Линуил от университета „Клемсън“ в Южна Каролина в скорошно проучване.

„Дийпфейковете представят версия на реалността, която изглежда автентична и често рисува Иран като по-успешен в конфликта. И двете се споделят широко сред общности, които са критични към войната и жадни за подобни послания“, допълва Линуил.

Това е поредното от поредица озадачаващи пропагандни видеа, създадени с AI, използвани от началото на настоящия конфликт с Иран. Миналата седмица китайската държавна телевизия CCTV сподели сюрреалистично AI видео, за да илюстрира гледната точка на Пекин относно кризата в Ормузкия проток. Петминутното видео включваше персийски котки, борещи се с бойни изкуства (представляващи Иран), както и човек с глава на орел, влизащ в ролята на Съединените щати.