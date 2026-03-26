Иран пусна AI видео с ракета срещу Статуята на свободата

И ранско видео, генерирано с изкуствен интелект (AI), показва как ракета взривява Статуята на свободата, като същевременно прави препратки към скандала с Епстийн и антивоенни тези, характерни за лявото политическо пространство, съобщава The Post.
"Лего" апокалипсис: Фигурки на Тръмп, Нетаняху и дяволът в пропагандно видео от Техеран
Краткото видео, което завършва със зловещия слоган „Едно възмездие за всички“, се приписва на иранската държавна телевизия IRIB и по-късно беше споделено от руската медия RT. Кадрите в него изобразяват САЩ като световен враг, извиквайки сцени с отнемането на земите на коренното американско население, пускането на атомните бомби над Япония, Виетнамската война и по-скорошните конфликти в Близкия изток.
Iran has released an elaborate "Revenge for all" propaganda Video portraying their strikes as retribution for past US "Imperialist" Wars.
Look out for "Epsteins Island" and the final strike on a "Baal" version of the Statue of Liberty. pic.twitter.com/Ag4QIl0lF8
Видеото показва и дете на „педофилския остров“ на Джефри Епстийн – тема, към която режимът в Иран се завръща многократно, внушавайки, че президентът Тръмп е започнал войната, за да отклони вниманието от скандала. По-нататък в клипа се виждат генерирани от AI фигури на аятолах Али Хаменей и Касем Солеймани, гледащи към небето.
Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран
Финалът показва ракета в цветовете на иранския флаг, която навлиза в пристанището на Ню Йорк, преди да се разбие в Статуята на свободата. Нейната глава е заменена с тази на Ваал – библейски фалшив идол, а в ръката си тя държи Талмуда.
По-рано тази година се появиха нови конспиративни теории, произтичащи от изплувала кореспонденция по имейл от 2009 г., в която Джефри Епстийн е поискал превод на пари по банкова сметка, за която някои твърдят, че е била озаглавена „Ваал“. Преди месеци в Техеран тълпи от привърженици на режима изгориха чучело на Ваал със Звездата на Давид на челото и прикрепена снимка на президента Тръмп.
'ONE VENGEANCE FOR ALL': Iran Releases Provocative AI Propaganda Showing a Nuclear Bomb Destroying the Statue of Liberty with the Head of Baal — References Epstein Island and Far-Left Talking Points
READ: https://t.co/2HNPFfpmmg pic.twitter.com/vIKwwl9Rdh
През последните седмици ирански официални лица се опитват да представят САЩ като отговорни за десетилетия конфликти в Близкия изток и извън него. Изглежда, че Иран има за цел да повлияе на левите среди в Америка, за да засили вътрешната опозиция срещу войната. Много от видеата, проектирани да наподобяват филмите LEGO или „Телетъбис“, имат потенциален обсег от милиони потребители в САЩ.
JUST IN 🇮🇷🇺🇸: Iranian Media shared a Lego animation video called "Narrative of Victory"— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 8, 2026
No confirmation of the original creator of this video. Lego will not be happy. https://t.co/J4bJ5OhSc1 pic.twitter.com/htaJNZaQ5t
„Пропагандата включва мемета и анимации, които не са предназначени да бъдат възприемани като реални, но са много добри в разпространението на политически послания“, казва Дарън Линуил от университета „Клемсън“ в Южна Каролина в скорошно проучване.
Иранска държавна медия публикува видео на ядрена бомба
„Дийпфейковете представят версия на реалността, която изглежда автентична и често рисува Иран като по-успешен в конфликта. И двете се споделят широко сред общности, които са критични към войната и жадни за подобни послания“, допълва Линуил.
Това е поредното от поредица озадачаващи пропагандни видеа, създадени с AI, използвани от началото на настоящия конфликт с Иран. Миналата седмица китайската държавна телевизия CCTV сподели сюрреалистично AI видео, за да илюстрира гледната точка на Пекин относно кризата в Ормузкия проток. Петминутното видео включваше персийски котки, борещи се с бойни изкуства (представляващи Иран), както и човек с глава на орел, влизащ в ролята на Съединените щати.