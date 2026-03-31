Президентът на Иран призна, че се преговаря за мир, скок на пазарите в САЩ

И ранският президент Масуд Пезешкиян за първи път призна, че Иран води преговори за мир със САЩ.

Пезешкиян заяви, че Техеран има "необходимата воля" да спре войната с Израел и САЩ, но настоява за гаранции, че няма да бъде атакуван отново.

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

"Разполагаме с необходимата воля да прекратим този конфликт, при условие че бъдат изпълнени ключови условия - най-вече гаранции, които да предотвратят повторение на агресията", каза Пезешкиян по време на телефонен разговор с председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Пезешкиян посочи, че Иран е бил атакуван два пъти по време на преговорите със САЩ и според него това показва, че Вашингтон не вярва в дипломацията.

Президентът на Иран също така заяви, че напрежението в Ормузкия проток е резултат от враждебните действия на САЩ и Израел и определи като предубедени европейските позиции спрямо Техеран.

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Това, че Иран за първи път призна, че води проговори със САЩ за мир, доведе до рязко показване на фондовите индекси в САЩ. Основният Dow Jones е нагоре с 2,09%, до 46 161,12 пункта, широкият S&P 500 нараства с 2,5% до 6 503,08 пункта, а технологичният Nasdaq, с 3,6% до 21 533,15 пункта.

След съобщението от Пезешкиян, външното министерство на Иран реагира веднага, като обяви пред "Ал-Джазира", че но води преговори със САЩ но има пряка комуникация между двете страни.

"Получавам съобщения директно от Уиткоф, както преди, но това не означава, че водим преговори", обяви иранският външен министър Абас Арагчи.

"Няма никаква истина в твърдението за преговори с когото и да е в Иран. Всички съобщения се предават чрез Министерството на външните работи или се получават от него и има комуникация между службите за сигурност", подчерта Арагчи.

"Не сме изпратили никакъв отговор на 15-те американски предложения, нито сме представили каквито и да е предложения или условия", заяви иранският външен министър и посочи, че Техеран не е взел никакво решение относно преговори с Вашингтон и че има резерви относно тях.

Той каза, че Иран ще приеме само прекратяване на военните действия в целия регион, а не и примирие.

"Tози проток е затворен само за корабите на тези, които воюват с нас. Това е нормално по време на война – не можем да позволим на враговете си да използват териториалните ни води за търговия", добави Арагчи за блокадата на Ормузкия проток.