Президентът на Иран призна, че се преговаря за мир, скок на пазарите в САЩ

После външният министър Арагчи отрече за преговори, но потвърди, че има директна комуникация с Вашингтон

31 март 2026, 20:58
Източник: AP/БТА

И ранският президент Масуд Пезешкиян за първи път призна, че Иран води преговори за мир със САЩ.

Пезешкиян заяви, че Техеран има "необходимата воля" да спре войната с Израел и САЩ, но настоява за гаранции, че няма да бъде атакуван отново.

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

"Разполагаме с необходимата воля да прекратим този конфликт, при условие че бъдат изпълнени ключови условия - най-вече гаранции, които да предотвратят повторение на агресията", каза Пезешкиян по време на телефонен разговор с председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Пезешкиян посочи, че Иран е бил атакуван два пъти по време на преговорите със САЩ и според него това показва, че Вашингтон не вярва в дипломацията.

Президентът на Иран също така заяви, че напрежението в Ормузкия проток е резултат от враждебните действия на САЩ и Израел и определи като предубедени европейските позиции спрямо Техеран.

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Това, че Иран за първи път призна, че води проговори със САЩ  за мир, доведе до рязко показване на фондовите индекси в САЩ. Основният Dow Jones е нагоре с 2,09%, до 46 161,12 пункта, широкият S&P 500 нараства с 2,5% до 6 503,08 пункта, а технологичният Nasdaq, с 3,6% до 21 533,15 пункта.

След съобщението от Пезешкиян, външното министерство на Иран реагира веднага, като обяви пред "Ал-Джазира", че но води преговори със САЩ но има пряка комуникация между двете страни.

"Получавам съобщения директно от Уиткоф, както преди, но това не означава, че водим преговори", обяви иранският външен министър Абас Арагчи.

"Няма никаква истина в твърдението за преговори с когото и да е в Иран. Всички съобщения се предават чрез Министерството на външните работи или се получават от него и има комуникация между службите за сигурност", подчерта Арагчи.

"Не сме изпратили никакъв отговор на 15-те американски предложения, нито сме представили каквито и да е предложения или условия", заяви иранският външен министър и посочи, че Техеран не е взел никакво решение относно преговори с Вашингтон и че има резерви относно тях.

Той каза, че Иран ще приеме само прекратяване на военните действия в целия регион, а не и примирие.

"Tози проток е затворен само за корабите на тези, които воюват с нас. Това е нормално по време на война – не можем да позволим на враговете си да използват териториалните ни води за търговия", добави Арагчи за блокадата на Ормузкия проток.

Източник: Al Jazeera, БГНЕС    
Николай Младенов: Добри новини за България и Украйна!

Николай Младенов: Добри новини за България и Украйна!

България Преди 43 минути

България Преди 43 минути

БСП започва подписка за отмяна на споразумението с Украйна

МВР ще дерегистрира служебно колите на починали

МВР ще дерегистрира служебно колите на починали

България Преди 1 час

От днес МВР започва да прилага разпоредбата

ЕС призова страните-членки да намалят потреблението на горива

ЕС призова страните-членки да намалят потреблението на горива

Свят Преди 3 часа

Йоргенсен: Намираме се в ситуация, която може да се влоши

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

Свят Преди 3 часа

Зеленски, посочи, че Кремъл е заявил, че тогава войната ще приключи

Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден”

Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден”

България Преди 3 часа

Инициативата е на Британското посолство в София

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Свят Преди 4 часа

Защо изглежда, че САЩ печелят битката, но губят войната?

<p>Записи разкриват как Лавров и Унгария борили санкциите</p>

„Обаждам се по молба на Алишер“: Изтекли записи разкриват как Лавров и Унгария са борили санкциите

Свят Преди 4 часа

Изтекли записи разкриват как руският външен министър Сергей Лавров е лобирал пред унгарския си колега Петер Сиярто за отмяна на европейски санкции, докато Будапеща редовно е предавала на Москва поверителна информация от закрити срещи на ЕС

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

България Преди 4 часа

Ръководството на партията заяви, че ще постави тази тема и на предстоящото извънредно заседание на НС

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

България Преди 5 часа

Такова обвинение отправи ден по-рано Министерството на младежта и спорта

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

България Преди 5 часа

В новия епизод на "Телеграфно подкастът" международният редактор Иван Петрински коментира подробности за мащабния гръцки отбранителен проект „Щитът на Ахил“, който ще пази и половин България

<p>Цъфтящите вишни в Япония - магията, наречена сакура</p>

Кога ще разцъфнат японските вишни? Изкуственият интелект може да помогне за отговора

Свят Преди 5 часа

Експерти използват ИИ, за да анализират данни и хиляди снимки, събирани от граждани, с цел да прогнозират разцъфтяването на прочутите вишневи дървета, които са туристическа атракция

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Свят Преди 5 часа

Тайгър Уудс беше арестуван във Флорида след зрелищна катастрофа с висока скорост. В джоба му са открити силни опиоиди, а полицията съобщава за неадекватно състояние на голф легендата, въпреки че дрегерът за алкохол не е отчел нищо

Николай Михайлов

„Загубих своя герой“ – разтърсващите думи на Ники Михайлов

България Преди 5 часа

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Любопитно Преди 5 часа

Робърт Патинсън и Зендая блестят в „Драмата“ – провокативна и напрегната черна комедия на Кристофър Боргли. Филмът изследва докъде може да стигне предсватбената параноя, след като една невинна игра разкрива шокираща тайна от миналото.

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

България Преди 5 часа

От СДВР обясниха, че между трите инцидента няма връзка

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

Свят Преди 6 часа

Решението е на Службата за контрол на чуждестранните активи

