Иран е получил нови предложения за преговори за мир от САЩ

И ран е получил „нови предложения“ от САЩ за преговори, целящи трайно прекратяване на войната в Близкия изток, заяви днес Върховният съвет за национална сигурност на Ислямската република и добави, че иранските преговарящи няма да правят „никакви компромиси“, предаде Франс Прес.

„През последните дни, по време на посещението в Техеран на командващия пакистанската армия, действащ като посредник, американците представиха нови предложения. Иран в момента ги разглежда и все още не е отговорил“, се казва в изявление на съвета за национална сигурност, цитирано от официалната иранска информационна агенция ИРНА.

„Иранският преговарящ екип няма да прави компромиси ... и ще защитава с всички сили интересите на иранската нация и скъпоценната кръв, пролята в тази война, за да бъде запазена независимостта и гордостта на Иран“, се добавя в изявлението.

Американският президент Доналд Тръмп настоява, че мирното споразумение е „много близо“, но заместник-министърът на външните работи на Иран посочи, че все още не е определена дата за по-нататъшни преговори, отбелязва АФП.

На 8 април влезе в сила двуседмично примирие във войната в Близкия изток, предизвикана от израелско-американска атака срещу Иран на 28 февруари.

Преговорите между Иран и САЩ, които се състояха на 11 април в Исламабад, завършиха с неуспех да се осигури трайно прекратяване на конфликта. Двете страни сега се стремят да възобновят преговорите с посредничеството на Пакистан.

Войната отне хиляди животи и разтърси световната икономика, основно поради блокадата от страна на Иран на стратегическия Ормузки проток, през който обикновено преминава една пета от световния суров нефт и втечнен природен газ.

След като съобщи, че ще го отвори отново, Иран днес обяви, че ще възобнови „строгия контрол“ над протока в отговор на продължаващата блокада на иранските пристанища от страна на САЩ.

Ислямската република възнамерява да поддържа този контрол „до окончателния край на войната и установяването на траен мир в региона“, се казва в изявлението на съвета за национална сигурност.

„Докато врагът прави опити да пречи на преминаването на кораби и прибягва до методи като морска блокада, Ислямската република Иран ще счита това за нарушение на примирието и ще попречи на ограниченото и условно отваряне на протока", предупреди още съветът.

Това ще включва, по-специално, „изискването за заплащане на такси, свързани с услугите за сигурност, безопасност и опазване на околната среда“, се добавя в изявлението.