Президентът на Иран е бил ранен при атаките на Израел

П резидентът на ислямска република Иран Масуд Пезешкиан е бил ранен леко при една от израелските атаки срещу Иран миналия по време на 12-дневния конфликт, съобщава Би Би Си (BBC).

Иранската държавна информационна агенция Fars, близка до Корпуса на гвардейците на революцията, съобщава, че

на 16 юни шест бомби са били насочени към точките за достъп и вход на тайно подземно съоръжение в Техеран,

където Пезешкиан е присъствал на извънредно заседание на Висшия съвет за национална сигурност.

Твърди се, че президентът е получил наранявания на краката, докато той и други са бягали през аварийна шахта. Сега се съобщава, че Иран проверява следи за проникване на израелски агенти. Твърдението на Fars не е независимо проверено. Израел не е коментирал публично твърдението.

Видеоклипове, публикувани в социалните медии по време на 12-дневната война, показват многократни удари по планински склон в северозападен Техеран. Сега стана ясно, че ударите на четвъртия ден от войната са били насочени към тайно подземно съоръжение в Техеран, където по това време са били висшите лидери на Иран.

