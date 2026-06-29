Свят

Иран чака 6 млрд. долара от замразените си активи

Пезешкиан уточни, че сумата представлява половината от общо 12 милиарда долара ирански активи, намиращи се в Катар

Николай Киров Николай Киров

29 юни 2026, 22:55
Иран чака 6 млрд. долара от замразените си активи
Източник: AP/БТА

П резидентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че 6 милиарда долара от замразените ирански активи, съхранявани в Катар, ще бъдат освободени и върнати на страната съгласно неотдавнашни договорености, предаде агенция ИРНА.

Пезешкиан уточни, че сумата представлява половината от общо 12 милиарда долара ирански активи, намиращи се в Катар. По думите му продължават усилията за връщането и на останалите средства.

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Президентът заяви, че освобождаването на средствата е част от по-широк резултат, постигнат благодарение на устойчивостта и единството на иранския народ.

Той похвали обществеността, въоръжените сили и държавните институции за реакцията им по време на неотдавнашния конфликт със САЩ и Израел. Според него въпреки загубата на високопоставени представители, военни командири, обществени личности и студенти, страната е успяла да осуети целите на своите противници.

Пезешкиан заяви, че САЩ и Израел са се опитали да отслабят Иран чрез икономически натиск и атаки срещу ключова инфраструктура, включително газови, стоманодобивни и нефтохимически обекти, както и чрез ограничаване на износа на ирански петрол. По думите му тези усилия не са постигнали целите си.

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Президентът определи неотдавнашния меморандум за разбирателство между Иран и САЩ, постигнат с посредничеството на Пакистан, като важен успех за страната. Той заяви, че документът предвижда премахване на санкциите срещу иранския петролен и нефтохимически сектор.

По отношение на ядрената програма той повтори, че Иран не се стреми към създаване на ядрени оръжия и ще продължи да развива ядрените си технологии единствено за мирни цели и за задоволяване на националните потребности.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Атанаси Петров    
Масуд Пезешкиан Иран замразени активи САЩ
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