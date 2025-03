Instagram се срина

П риложението, собственост на Meta, претърпя срив около 18:00 ч. българско време, което доведе до неговото временно спиране, това предаде Daily Mail .

Не е известно колко хора са засегнати, но според данни на Instagram платформата има над два милиарда активни потребители месечно в световен мащаб.

Според Downdetector – сайт, който следи за прекъсвания на онлайн услуги – проблеми с достъпа до Instagram са регистрирани в САЩ, Обединеното кралство, части от Европа, Азия и Австралия.

Приложението работи за потребителите на територията на България.

Много потребители на Instagram се насочиха към X, за да проверят дали и други изпитват затруднения и да изразят разочарованието си от срива.

