Инфлуенсър загина, след като падна във водопад в Индия

27-годишната инфлуенсърка Малад Аанви Камдар загина, след като падна във водопад край Райгад, Индия.

Докато си прави видео в близост до водопада Кумбхе, Малад се подхлъзва и пада в него. Инфлуенсърката е открита след шестчасова издирвателна операция и откарана в болница, но при пристигането си в лечебното заведение е обявена за мъртва.

Aanvi Kamdar, 27-year-old travel influencer, died after she fell into a gorge while making a video in Maharashtra's Raigad. She slipped in an attempt to capture the famous Kumbhe waterfall.



