Трагедия край Флорида: Един загинал и петима в неизвестност след преобръщане на лодка

Е дин човек е загинал, а петима остават в неизвестност, след като лодка се преобърна край бреговете на Флорида през уикенда, съобщиха властите.

В неделя, 13 април, малко преди 10 часа сутринта местно време, Бреговата охрана на САЩ (USCG) е реагирала на сигнал за преобърнат плавателен съд, съобщиха от Пожарната спасителна служба на окръг Мартин (MCFR) в публикация в X.

🚨 The US Coast Guard was on site of a capsized vessel, located 22 miles offshore, just before 10 am.



5 occupants were located, 1 of whom was deceased. 4 were transported for further evaluation.



Our units received those four patients via helicopter at the Stuart Airport. pic.twitter.com/K0tYJQ7qnc