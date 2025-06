Инцидент на круиз на Disney: Баща скочи в океана, за да спаси детето си

К руизът на Disney Dream в неделя, 29 юни, се превърна в хаос, след като малко момиче падна зад борда от кораба , което доведе до бързата реакция на баща й, който скочи във водата, за да я спаси.

Инцидентът се случи, докато корабът се връщаше във Форт Лодърдейл след четиридневен круиз в Бахамите, който включваше спирка на частния остров на Disney, Lookout Cay at Lighthouse Point. Според представителите на Disney, и двамата – детето и баща му, бяха незабавно спасени от водата, предаде Newsweek.

Подробности за инцидента

A young girl reportedly fell from the Disney Dream on Sunday, prompting her father to jump in after her. Crew members quickly rescued them from the ocean and safely returned them to the ship within minutes, according to a statement from Disney Cruise Line. pic.twitter.com/Sp3RH2tLs8 — Scott Gustin (@ScottGustin) June 30, 2025

Спешен код „г-н MOB“ (човек зад борда) беше обявен по интеркома, предупреждавайки членовете на екипажа за инцидента. Все още не е ясно как детето е паднало зад борда, но Disney Cruise Line потвърди случилото се в официално изявление.

Пътниците от кораба използваха социалните медии, за да споделят свои разкази за инцидента и последвалата спасителна операция. „В последния ден от нашето мечтано пътуване, което беше ден на море, момиче падна зад борда от четвърта палуба и баща й скочи след нея“, сподели пътникът Кевин Фурута в публикация във Facebook. „Веднага след инцидента чухме обявлението за MOB по високоговорителя. За щастие, спасителният екип на Disney Cruise Line реагира незабавно и двамата бяха спасени!“

Друг пътник, Шанън Печек Линдхолм, публикува снимка на спасителната лодка и написа: „Това е лодката, която спаси и двамата.“ DCL (Disney Cruise Line) заслужава похвала! Успехът на спасителната операция беше наистина чудо!“

Реакции от пътниците

Video footage of the overboard rescue on the disney dream earlier today!



A young girl went overboard and her father went after to save her. Both were rescued by Disney’s team and the ship was immediately turned around in their pursuit.



Thankfully a happy ending pic.twitter.com/bCgahs4aAq — MelaninOnTheMove (@hecallsmePP) June 30, 2025

Потребителят на Facebook Тифани Крейвън реагира: „Ужасяващо е! Все пак, слава богу за щастливия край. Изпитвам тревога за моето 4-годишно дете сега!“ Друг пътник, Сам Гербер, коментира: „Чудо е, че и двамата са добре, особено ако корабът е бил в движение. Невероятно спасяване!“ Индия Еймъри добави: „Пътувала съм с няколко кораба на Disney и е доста трудно да паднеш зад борда, освен ако не се катериш и умишлено не опитваш да скочиш.“

Disney Dream, пуснат в експлоатация през 2011 г., е един от най-големите кораби във флота на Disney Cruise Line, способен да побере до 4000 пътници.

Колко сериозни са инцидентите със падане зад борда?

Father's heroic dash to save daughter after she went overboard on Disney Dream cruise shiphttps://t.co/kHmTwFJZYA pic.twitter.com/y7EQppItFL — The Mirror (@DailyMirror) June 30, 2025

Според доклад на Международната асоциация на круизните линии (CLIA) от 2022 г., годишно се случват около 20 до 25 инцидента зад борда. С над 25 милиона пътници, плаващи всяка година, това означава приблизително един инцидент на милион пътници. Докладът, анализирала данни от 2009 до 2019 г., установи, че от 212 души, които са паднали в морето, само 48 са били спасени, което означава процент на оцеляване между 17% и 25%.

Какво казват представителите на Disney Cruise Line

В изявление, публикувано от Fox 35 Orlando, Disney Cruise Line заяви: „Екипажът на Disney Dream бързо спаси двама гости от водата. Поздравяваме членовете на нашия екипаж за техните изключителни умения и бързи действия, които осигуриха безопасното им връщане на кораба в рамките на минути. Ние сме ангажирани с безопасността и благосъстоянието на нашите гости, а този инцидент подчертава ефективността на нашите протоколи за безопасност.“

Какво следва?

I just watched a video from a Disney Cruise where a little girl fell off the ship & a man (guessing her dad) jumped into the water after her. They were BOTH rescued. They have to be the luckiest people on the planet today. pic.twitter.com/zCMvcwRMBG — ohhhaykayla (@ohhhaykayla) June 29, 2025

След спасяването, Disney Dream е на път обратно към Порт Евърглейдс, Флорида.

