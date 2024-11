Жени бойкотират Деня на благодарността със семейството си, подкрепящо Тръмп

М ного жени заявиха, че бойкотират Деня на благодарността със семействата си след изборната победа на Доналд Тръмп.

Тръмп спечели втория си мандат в Белия дом, като си осигури популярния вот, но мнозинството жени гласуваха за опонента му от Демократическата партия Камала Харис. Според екзит пол на CNN 53% от жените са гласували за Харис в сравнение с 45% за Тръмп (по-ниско от 57% от жените, гласували за Байдън през 2020 г.).

Страната е разделена на празнуващи и съкрушени, като някои жени от втората група говорят публично за опасенията си какво ще се случи с правото на аборт и женското здраве при Тръмп.

След победата на Тръмп женомразството в интернет рязко нарасна, като от 5 до 9 ноември споменаванията на фразата „твоето тяло, моят избор“ се увеличиха с 5150%. В отговор на изборните резултати редица жени се присъединиха към движението 4Б, въздържат се от романтични и сексуални отношения с мъже и си бръснат главите.

Бойкотирането на Деня на благодарността с членове на семейството, които са гласували за Тръмп, е друг начин, по който някои жени протестират срещу резултатите от изборите, като много от тях публикуват за това в интернет.

Newsweek се е свързал с екипа на Тръмп по имейл за коментар.

„Не искам да се чувствам изолирана“.

Във видео в TikTok Анна Гант, 26-годишна майка, разказва как тя и годеникът ѝ са решили да не прекарват Деня на благодарността с членове на семейството си, които са гласували за Тръмп.

Тя каза: „Това вече е най-тъжният празничен сезон, който мисля, че някога ще преживея - само поради факта, че взех решение за себе си, за годеника ми и за детето ни да пропусна семейните празници с моето семейство, което гласува за Тръмп.“

„И не става дума за това, че са републиканци, а за това, че гласуваха за Доналд Тръмп, знаейки кой е той и на какво е способен и аз скърбя за това, че семейството ми е от образовани бели хора и те все пак гласуваха за него - и все пак гласуваха за него“, добави тя,

„Това за мен доказва, че Тръмп и неговият MAGA култ са наистина промити мозъци и е тъжно да не знам дали някога ще си върна семейството. Искам да отида и да проведем добър разговор, но не искам да се чувствам изолирана, защото съм единственият човек в тази стая, който е гласувал за Камала Харис“, казва Гант.

„Така че, ако тази година не се съобразявате с резултатите от изборите и избягвате семейни вечери или празнични тържества, не сте сами“, добави тя.

Това се случва, след като главният ординатор по психиатрия в Йейлския университет д-р Аманда Калхун заяви пред Джой Рийд от MSNBC: „Така че, ако попадате в ситуация, в която имате членове на семейството, близки приятели, за които знаете, че са гласували по начин, който е против вас... напълно нормално е да не сте около тези хора и да им кажете защо.“

„Не мога да си прехапя езика.“

Миналата седмица есеистката Андреа Тейт написа статия за Huffington Post, в която разказва за това, че се бори да се справи със съпруга си и семейството му, които гласуват за Тръмп.

След като вижда публикацията на съпруга си във Facebook „Бог да благослови Америка. Бог да благослови #45, 47“, тя му изпраща текстово съобщение, в което пише: „Обичам те, но от уважение към мен и всички мои приятели либерални писатели, можеш ли да изтриеш този пост? Също така кажи на семейството си, че ги обичам, но няма да дойда за Деня на благодарността и няма да бъда домакиня на Коледа. Имам нужда от пространство.“

По-късно тя отново му го казва: „Съжалявам за празниците, но не мога да си прехапя езика, както направих с Хилъри. Не искам да проявявам неуважение към родителите ти или към брат ти и неговото семейство в техния дом, или в нашия дом, така че най-добре е така. Без сцени. Можеш да отидеш да ги видиш. Сериозно - няма да бъда в стая с 15 души, които са гласували за Тръмп“.

Ugh :( I literally feel so alone

По-нататък Тейт пише, че не би „държала ръцете си в кръг с хора, които са гласували за партия, която иска да отнеме правата на ЛГБТК хората“, нито пък би „седяла до коледната елха, празнувайки раждането на Исус и отпивайки егног, когато знам колко много хора сега могат да се окажат в сериозна - дори смъртна - опасност, защото не могат да получат необходимите репродуктивни грижи“.

„Изключвам ги напълно от живота си.“

В Reddit има и няколко теми за жени, които бойкотират Деня на благодарността, включително една потребителка (LittleDaphne), която казва: „Аз съм много доволна от това, че съм се отказала от Деня на благодарността: „Няма да си работя задника за всички мъже в семейството ми, докато те очакват всички жени да готвят и чистят за Деня на благодарността. Със сигурност знам, че повечето от мъжете в семейството ми са гласували за Тръмп - така че е*** ги! Изключвам ги напълно от живота си.“

My Husband And His Family Voted For Trump — So I'm Canceling Thanksgiving And Christmas https://t.co/c5CbTut2ss