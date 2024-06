Икона на френското кино почина на 92 години

Ф ренската актриса Анук Еме - едно от най-известните лица на френското кино на 20-и век, е починала на 92-годишна възраст, предаде АФП, позовавайки се на агента и близките й.

Себастиен Перола от агенция ТаймАрт съобщава, че звездата на френското кино си е "отишла тази сутрин" в дома си в Париж.

Anouk Aimée, actrice emblématique du cinéma français et international, est morte à 92 ans. Célèbre pour ses rôles dans "La Dolce Vita" et "Un homme et une femme", sa carrière remarquable laisse une empreinte indélébile dans le cinéma.

