За първи път изчезна риба заради хората

Г орите, океаните и дори въздухът са изправени пред сериозна опасност, а все повече животински видове са на ръба на изчезването. Това няма да се промени, освен ако не се предприемат решителни действия за промяна в човешката дейност. Морските екосистеми са особено засегнати: за първи път сме свидетели на изчезване на морска риба поради човешка намеса.

Малка риба, близък роднина на мантата, известна като явански скат (Urolophus javanicus), наскоро беше обявена за изчезнала.

Водещ автор на това изследване е Джулия Констанс, докторантка в университета Чарлз Дарвин.

The Java Stingaree was recently declared extinct. However, did you know that the lead author was a young grad student at Charles Darwin University? Meet Julia Constance who joined us on the #BeyondJaws #podcast. A Ph.D. candidate of @spottedcatshark https://t.co/RWDVjLOk7P pic.twitter.com/DA9Nbbj8y4