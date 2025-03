Паника на австралийско летище: Тийнейджър с пушка опита да се качи на самолет

П ътници в Австралия задържаха 17-годишно момче, въоръжено с пушка и боеприпаси, в четвъртък, когато то се опитало да се качи на пълен самолет близо до Мелбърн, след като се промъкнало на летището. Тийнейджърът преминал през дупка в защитната ограда на летище Авалон и се отправил към самолет с около 160 пътници на борда, съобщи началникът на полицията във Виктория Майкъл Рийд, предаде CBS News.

„Когато се приближил до самолета, той се качил по стълбите до предната част на самолета“, обясни той. „Тогава пътниците забелязали, че той носи огнестрелно оръжие. Беше задържан от поне трима пътници.“

Няма пострадали, а полицията е задържала момчето.

Рийд заяви, че момчето е притежавало пушка и „боеприпаси, които били разположени заедно с оръжието“.

