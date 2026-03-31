Япония разположи първата си ракета с голям обсег

31 март 2026, 22:35
Източник: AP/БТА

Я пония разположи първата си ракета с голям обсег във военна база в югозападната част на страната като част от усилията на Токио за укрепване на отбранителните способности, предава "Асошиейтед прес".

Модернизираните противокорабни ракети с наземно изстрелване Тип 12, разработени и произведени от компанията "Мицубиши Хеви Индъстрис" застъпиха на бойно дежурство днес в база "Кенгун" в префектура Кумамото.

"Тъй като Япония се изправя пред най-сложния и напрегнат контекст на сигурността от края на Втората световна война насам е от съществено значение да се укрепят способностите на страната за възпиране и бърза военна реакция", заяви министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми пред репортери.

"Това е признак за непоколебимата увереност и способността на Япония да се защитава", допълни той.

Модернизираната ракета Тип 12 има обсег от около 1000 километра и може да достигне континентален Китай, което е значително увеличение спрямо 200-километровия обхват на предишната версия. 

До март 2028 г. се планира разполагането на още модернизирани ракети Тип 12 и хиперзвукови планери на други места в Япония, сред които северния остров Хокайдо и префектура Миядзаки на южния остров Кюшу.

Разполагането на ракетата с голям обсег дава възможност на Япония да поразява неприятелски бази на голямо разстояние, което означава, че страната скъсва с политиката за самоотбрана, която страната следваше съгласно пацифистката си конституция.

Хиперзвуков планер, който е част от нова система за отбраната на острова, беше разположен също днес в базата "Фуджи" в префектура Шидзуока западно от столицата Токио. 

Япония смята Китай за основна заплаха за регионалната сигурност, като поради това през последните години укрепи отбраната на югозападните си острови близо до Източнокитайско море, отбелязва АП.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
