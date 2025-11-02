Канада и Филипините подписаха споразумение в областта на отбраната

К анада и Филипините, които открито критикуват действията на Китай в Южнокитайско море, подписаха споразумение в областта на отбраната за засилване на съвместните военни учения и разширяване на партньорствата в областта на сигурността, съобщи Асошиейтед прес.

През последните години Канада и други западни държави увеличават военното си присъствие в Индо-тихоокеанския регион, за да насърчат върховенството на закона и да разширят възможностите за търговия и инвестиции. Тази стратегия съвпада с усилията на филипинския президент Фердинанд Маркос-младши да укрепи отбранителните връзки със своите партньори. Целта му е подсилване на филипинската армия на фона на китайското присъствие в спорните морски територии.

В последно време Пекин обвинява Манила, че "предизвиква проблеми" и "подкопава регионалната стабилност" заради съвместните патрули и военни учения на Филипините със САЩ и други страни в Южнокитайско море.

Китай предявява претенции за цялата му акватория, въпреки решението на международния арбитраж от 2016 г., което отхвърли тези териториални претенции въз основа на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 година. Пекин отказва да признае решението и често използва водни оръдия и опасни маневри, за да блокира филипински кораби, като при някои инциденти има и пострадали. Претенции за водите предявяват още Виетнам, Малайзия, Бруней и Тайван.

Новото споразумение беше подписано в Манила от филипинския министър на отбраната Гилберто Теодоро-младши и неговия канадски колега Дейвид Макгинти.

Според Макгинти договорът ще засили сътрудничеството между двете страни чрез съвместни обучения, обмен на информация и координация при извънредни ситуации, включително природни бедствия. Теодоро-младши подчерта, че документът е ключов за утвърждаването на международен ред, основан на правила, в регион, изправен пред потенциална ескалация на напрежението.

Подобни споразумения уреждат правния статут на чужди военни контингенти, участващи в мащабни съвместни учения в съответната страна.

Филипините подписаха първия си такъв договор със САЩ през 1998 г., а девет години по-късно и с Австралия. Споразумението с Канада е третото от този тип, подписано по време на управлението на президента Маркос-младши, след подобни договорености с Япония и Нова Зеландия. В момента Манила води преговори за подобни споразумения с Франция и Сингапур, а според Теодоро-младши и други официални служители предстои да бъдат започнати разговори и с Великобритания, Германия и Индия.