"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

Как ще ударят по руската икономика въведените от САЩ санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" и 19-ият пакет санкции на ЕС?

28 октомври 2025, 09:45
К ак ще ударят по руската икономика въведените от САЩ санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" и 19-ият пакет санкции на ЕС? Енергийният експерт Сергей Вакуленко е убеден, че въпреки тях Путин има достатъчно ресурси за войната, съобщи Deutsche Welle.

САЩ въведоха нови санкции срещу двата най-големи руски нефтени концерна "Роснефт" и "Лукойл", а ЕС обяви налагането на 19-я пакет санкции против Русия, забранявайки вноса на втечнен газ. Дали тези стъпки ще окажат влияние на Путин и могат ли да го накарат да прекрати войната срещу Украйна на фона на спада на доходите на Русия от продажбата на горива? Енергийният експерт Сергей Вакуленко е убеден, че въпреки всички тези развития Владимир Путин ще има достатъчно ресурси за по-нататъшното водене на войната.

В интервю за ДВ Вакуленко припомня, че вече е имало прецедент за такъв вид санкции срещу две други руски нефтени компании - по време на управлението на Джо Байдън. "И какво стана? Нищо - те продължиха да търгуват с нефт по същия начин след първоначалното стъписване за около месец. Сега Тръмп може да е по-настоятелен по отношение на спазването на санкциите, но няма кой да се занимава с това - на фона направените огромни съкращения в отдела, който следи за изпълнението на санкциите. Към това се добавя и фактът, че в момента американското правителство изобщо не работи, след като Конгресът не постигна консенсус за бюджета. Предстои да видим доколко тези санкции срещу двете руски компании ще бъдат по-ефективни от предишните."

Кога трябва да започнат формално тези санкции?

Сергей Вакуленко: Формално след месец. Американските санкционни власти винаги дават възможност на контрагентите спокойно да скъсат бизнес връзките си със санкционираните компании. Всички договори могат да бъдат прекъснати и веднага, но тогава плащанията вече не трябва да отиват към санкционираните компании, а към техните блокирани сметки, от които те няма да получават пари. Т.е. някои от санкциите са започнали да действат незабавно. Същевременно се оказва натиск на Индия и на Китай да престанат да купуват руски нефт. Досега за Индия, Китай и отчасти Турция не беше проблем да купуват петрол от компании, които първоначално бяха подложени на санкции.

Сега спорът на САЩ с Индия е многопластов: заради това, че Индия не иска да купува американска селскостопанска продукция, че индийските лекарства се продават неправилно в САЩ и т.н. Но като предлог за въвеждането на по-високи мита за индийските стоки се използва това, че Индия купува руски нефт. Макар САЩ отлично да разбират, че на Индия ѝ е трудно да се откаже от него и не иска.

Що се отнася до Китай - правят се опити за още по-силно въздействие, за да намали и той покупките на руски нефт. Това се прави чрез санкции за пристанищата, през които минава руският нефт, санкции спрямо посредниците, които го осигуряват. Но засега няма данни Америка да е готова да наложи санкции на китайската национална петролна компания PetroChina.

Зимата идва - доколко ще се увеличи потреблението на нефт в този сезон?

Сергей Вакуленко: Пикът на потреблението на нефт е по-скоро през лятото. През зимата хората пътуват и летят много по-малко, отколкото през лятото. Расте потреблението на мазут за отопление, но неговият дял не е голям. Потреблението на газ расте много повече.

А какво ще кажете за "сенчестия флот" - дали на фона на тези санкции ще се увеличи и натискът спрямо него?

Сергей Вакуленко: ЕС е внесъл още 117 кораба в списъка, в който вече има 500. Доведе ли това до някакви промени за Русия? Не. Франция заплаши, че ще спира танкерите и действително един беше задържан. Но се говори, че това е бил не толкова опит за борба със "сенчестия флот", колкото издирване на тези танкери, които влачат котвите си по дъното и късат кабели. Бреговата охрана на държавите, през чиито води минават тези танкери, няма сили да задържи всички съдове. А и против корабите, които пътуват мирно и не сменят често флага си, е трудно да се направи нещо на законно основание. Но в 19-ия пакет на ЕС има санкции срещу корабните регистри на някои държави, които свободно раздават флаговете си.

Ако на Русия все пак ѝ се наложи да намали износа на нефт, а потреблението в страната не нарасне, ще трябва вероятно да се съкрати добивът - при положение, че няма особени мощности за съхранение?

Сергей Вакуленко: Така е. Русия има само това, което се нарича операционни обеми за съхранението на нефт - резервоари по пристанищата и оперативен резерв на рафинериите за няколко седмици работа. Има и големи резервоари, но те не са предназначени за продължително съхранение. Наистина, ако търсенето падне, Русия ще трябва да намали добива. Сега обаче тя го увеличава покрай постигнатите договорености в рамките на ОПЕК+.

А какво ще означава това за "Роснефт" и "Лукойл", а и за другите производители като "Газпром нефт"?

Сергей Вакуленко: Пропорционално с намаляване на продажбите им ще намалее печалбата. Финансовото положение на руските нефтени компании и така не е добро. Проблемът е в това, че за тези цени на руския нефт рублата е прекалено силна, а за нефтените компании ще е полезно тя да е слаба. Те получаваха приходи във валута по висок курс, конвертираха доларите (а сега юаните) в рубли и с тези рубли плащаха на сондажните фирми. А сега рублата е скъпа и спечелените юани трябва да се обменят по не най-изгодния курс. Това силно удря по финансите на компаниите. Ако намалее и печалбата им, ще стане още по-неприятно.

Могат ли САЩ да окажат и още по-голям натиск над Путин?

Сергей Вакуленко: Може и да има такива лостове, но те вече ще струват твърде скъпо на самите САЩ. За трите години война Западът не беше готов за значителни собствени жертви и неудобства. А сега може би вече наистина няма такива мерки, които могат да бъдат приети по отношение на Русия без значителни проблеми, неудобства и загуби. Вероятно обаче има допълнителни стъпала по стълбата на ескалацията.

Източник: Deutsche Welle    
