Поройни дъждове в Нова Зеландия: Има жертви, един човек е в неизвестност

Р екордно количество дъжд падна в най-големия град в Нова Зеландия. Пороят в Окланд причини смъртта на трима души, а един човек е в неизвестност, предаде Асошиейтед прес, като се позова на премиера Крис Хипкинс.

В петък в града с население от около 1,6 милиона души е бил поставен рекорд за най-голямо количество валежи. На някои места са паднали над 15 сантиметра само за три часа.

Телата на двама мъже били открити на наводнени места. Трети мъж е издирван, след като бил отнесен от придошли води, а още един човек е в неизвестност, след като свлачище погълнало къща, съобщи полицията.

Впоследствие Хипкинс каза, че вече е потвърдена смъртта на трима души. Той не даде подробности.

Пороят предизвика редица проблеми в Окланд. 126 души, блокирани в къщи и коли, са били спасени.

Пътища бяха затворени, а много хора останаха без ток. Електрозахранването на около 3500 къщи все още не е възстановено.

New Zealand city of Auckland declares emergency after torrential rain https://t.co/5Cv5QKwoSt