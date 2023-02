Хаос в Атина: Снежната буря "Барбара" затвори училища и магазини

С илният снеговалеж и ниските температури затвориха училищата и магазините в гръцката столица в понеделник, а много обществени служби и предприятия преминаха към дистанционна работа.

Taking off from Athens during winter snow storm “Barbara” en route to Bucharest for Black Sea Energy Week on February 7-9. @Eurocentrique @tzavelaniki pic.twitter.com/RMNZmQKKip