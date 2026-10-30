Свят

Хутите обявиха атаки срещу петролни обекти в Саудитска Арабия, после отрекоха удар по кралството

Йеменските бунтовници заявиха, че са атакували рафинерии и летища, докато Рияд съобщи за прехванати ракети и дрон. Групировката отрече да е извършвала операция срещу саудитска територия и заяви, че действията ѝ са насочени към петролни обекти и военни бази

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 30 октомври 2026, 08:01
Хутите обявиха атаки срещу петролни обекти в Саудитска Арабия, после отрекоха удар по кралството
Източник: AP/БТА

П одкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути заявиха, че са атакували няколко обекта в Саудитска Арабия, сред които ключови петролни съоръжения и международни летища, предаде "Ройтерс".

Ракетен удар и взривове в Рияд: Хутите атакуваха Саудитска Арабия и петролен гигант

Сред посочените от групировката цели са нефтопреработвателният завод „Рас Танура“, рафинерията в Рабиг, съоръжение на саудитската петролна компания „Сауди Арамко“ в Абкайк, международното летище „Крал Халид“ в Рияд и летището „Крал Фахд“ в Дамам.

Междувременно саудитските сили за противовъздушна отбрана съобщиха, че са прехванали две ракети, изстреляни към столицата Рияд, предаде "Франс прес".

Един човек е получил леки наранявания от паднали отломки. Нанесени са и материални щети по къща и автомобил, съобщи говорител на саудитската служба за гражданска защита.

Кореспонденти на "Франс прес" съобщиха, че в Рияд са били чути няколко експлозии. Местните жители са получили текстови съобщения с предупреждения за въздушна тревога. Предупреждения за „потенциална опасност“ са били издадени и в град Хардж, югоизточно от столицата, както и в южния град Наджран.

Хутите удариха Рияд

  • Хутите отрекоха нападение с дрон в района на Мека

На фона на съобщенията за атаките йеменските бунтовници отрекоха да са извършвали нападение срещу Саудитска Арабия, след като водената от Рияд коалиция обяви, че е прехванала и унищожила дрон, изстрелян от групировката в района на Мека, предаде Ройтерс.

Военният говорител на хутите Яхия Сария отхвърли твърденията на коалицията като неверни в публикация в социалната мрежа „Екс“. Той заяви, че групировката не е провеждала никаква операция срещу саудитска територия.

Сария добави, че операциите на хутите са насочени срещу саудитски петролни обекти и военни бази.

Подкрепяната от Иран групировка неведнъж е извършвала нападения през границата от Йемен към Саудитска Арабия. Атаките са били насочвани срещу военни обекти, летища и енергийна инфраструктура.

Хутите многократно са отричали да атакуват Мека и Медина – двата най-свещени града за исляма. Групировката е отхвърляла и предишни обвинения на водената от Саудитска Арабия коалиция, че е изстрелвала дронове към тях.

Хутите удариха Рияд

  • Жертви при саудитски удари в Йемен

По-рано контролираното от хутите йеменско министерство на здравеопазването съобщи, че най-малко 12 души са загинали при саудитски въздушни удари в западната част на Йемен.

Съобщенията за атаките идват на фона на продължаващото напрежение между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници. Заявените от хутите цели включват стратегически енергийни съоръжения и военна инфраструктура в кралството.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Велев, Елена Инджева    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой на приятелката му в София

Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой на приятелката му в София

Динозаврите отвъд киното: Четири мита, които науката опровергава

Динозаврите отвъд киното: Четири мита, които науката опровергава

Над 60 удара, 30 от тях в главата: Мъж с 19 присъди е обвинен за убийство в Русе

Над 60 удара, 30 от тях в главата: Мъж с 19 присъди е обвинен за убийство в Русе

16 килограма чисто злато: Вижте най-големите обеци в света, създадени в Дубай

16 килограма чисто злато: Вижте най-големите обеци в света, създадени в Дубай

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
XPeng представи четвъртия си и най-достъпен модел

XPeng представи четвъртия си и най-достъпен модел

carmarket.bg
<p>Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа</p>
Ексклузивно

Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа

Преди 4 часа
<p>Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство</p>
Ексклузивно

Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство

Преди 4 часа
<p>Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември</p>
Ексклузивно

Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември

Преди 5 часа
Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври
Ексклузивно

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Деница Суроджийска

„Поредно дежурство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 6 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Влаковата катастрофа в Испания

„Изгорели вагони и тела“: Разтърсващият разказ на оцелял от трагедията в Испания

Свят Преди 10 минути

Себастиан Ереро и останалите пътници от неговия вагон избягали, спускайки се по насипа и прескачайки ограда към близко поле. Поглеждайки назад, той за първи път осъзнал мащаба на инцидента

Убийството в Първомай: Делото срещу Ивелин Цветанов ще се гледа по съкратената процедура

Убийството в Първомай: Делото срещу Ивелин Цветанов ще се гледа по съкратената процедура

България Преди 30 минути

Деветима свидетели и трима експерти няма да бъдат разпитани в съдебната зала, след като страните приеха искането на защитата

Шишков: Започваме проектирането на 1300 км магистрали и скоростни пътища

Шишков: Започваме проектирането на 1300 км магистрали и скоростни пътища

България Преди 36 минути

Ще се работи и по 40 ВиК обекта, а сред приоритетите са магистралите „Русе - Маказа“, „Черно море“ и „Рила“, както и скоростният път Монтана - София

Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране

Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране

България Преди 39 минути

​Лидерът на ГЕРБ се срещна с делегация от евродепутати на фона на напрежението и атаките с дронове срещу търговски кораби

.

Лукс във въздуха: Крал Чарлз III показа интериора на частния си самолет

Любопитно Преди 52 минути

Крал Чарлз III разкри редки кадри от луксозния си правителствен самолет по време на 9-дневната си обиколка в Карибите. Въпреки здравословните си проблеми, 77-годишният монарх изненада всички, като се включи в бурни танци на Бахамите

Катастрофа затвори пътя Варвара - Велинград, ремарке на влекач се откачи и удари камион

Катастрофа затвори пътя Варвара - Велинград, ремарке на влекач се откачи и удари камион

България Преди 52 минути

Единият шофьор е транспортиран с линейка в болницата във Велинград в тежко състояние

„Баща ми отне живота на майка ми“: Разтърсващата история на Цвети от „Игри на волята“

„Баща ми отне живота на майка ми“: Разтърсващата история на Цвети от „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

Пентагонът разкри секретния китайски космически самолет в орбита

Пентагонът разкри секретния китайски космически самолет в орбита

Свят Преди 1 час

„Китай е разработил и ще продължи да усъвършенства оръжия за използване срещу спътници в орбита, за да пречи, уврежда и унищожава космическите способности на други държави“, заяви Агенцията за военно разузнаване на САЩ (DIA)

Моден феномен: Ирина Шейк привлече всички погледи с авангардна бяла рокля

Моден феномен: Ирина Шейк привлече всички погледи с авангардна бяла рокля

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът привлече всички погледи на бляскавото събитие с авангарден бял тоалет от колекцията на японската марка, съчетаващ футуристичен дизайн и изчистени линии

Еврото поевтиня след двойната новина от ЕЦБ: Лихвите се запазват, Лагард си тръгва

Еврото поевтиня след двойната новина от ЕЦБ: Лихвите се запазват, Лагард си тръгва

Парите ни Преди 1 час

Единната валута губи 0,6% спрямо долара и слиза до 1,1186

.

Необичаен музей в Амстердам постави хората в клетки, докато животните са „на свобода“

Любопитно Преди 1 час

Новият „Арт зоопарк“ обърна традиционната концепция за зоологическа градина, предлагайки мрачно и драматично преживяване

НАП, ГДБОП и „Митници“ влязоха в бензиностанциите: Глоби до 20 000 евро и затваряне за 30 дни

НАП, ГДБОП и „Митници“ влязоха в бензиностанциите: Глоби до 20 000 евро и затваряне за 30 дни

Парите ни Преди 1 час

Неиздадени касови бележки, разлики в касата и проблеми с отчитането на горивата са сред нарушенията в 17 обекта в седем области

Скандалът с Мбапе, за който всички говорят, но никой в Китай не смее да назове

Скандалът с Мбапе, за който всички говорят, но никой в Китай не смее да назове

Свят Преди 1 час

Дни след като Килиан Мбапе се извини за шега с Мао Дзъдун, китайските потребители продължават да гадаят какво точно е казал футболистът. В мрежата те използват кодове и замъглени кадри, за да заобиколят държавната цензура

Цените на млечните продукти: Защо се стигна до застой в преговорите за надценките?

Цените на млечните продукти: Защо се стигна до застой в преговорите за надценките?

Парите ни Преди 1 час

Предложеният меморандум за сътрудничество, целящ да ограничи надценките по веригата на доставки, не е получил подкрепата на търговците

<p>Новата власт в Сърбия ще преговаря с Москва за газа и с Вашингтон за НИС</p>

Сръбската Студентска листа изпраща делегации в Москва и Вашингтон за газовия договор и санкциите срещу НИС

Свят Преди 1 час

Новата власт в Белград ще търси удължаване на договора за доставка на руски природен газ, който изтича на 31 декември, и решение на проблема с американските санкции срещу сръбската петролна компания

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно в следващите дни

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

„Свобода на колела“ по следите на историята и занаятите

Edna.bg

Цвети от „Игри на волята“ за трагедията, белязала детството ѝ: Баща ми отне живота на майка ми

Edna.bg

Убийство след битов скандал между бездомници в Русе

Nova.bg

Акция „Зима”: Започват засилени проверки преди времето да се влоши

Nova.bg