Хутите обявиха атаки срещу петролни обекти в Саудитска Арабия, после отрекоха удар по кралството

П одкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути заявиха, че са атакували няколко обекта в Саудитска Арабия, сред които ключови петролни съоръжения и международни летища, предаде "Ройтерс".

Ракетен удар и взривове в Рияд: Хутите атакуваха Саудитска Арабия и петролен гигант

Сред посочените от групировката цели са нефтопреработвателният завод „Рас Танура“, рафинерията в Рабиг, съоръжение на саудитската петролна компания „Сауди Арамко“ в Абкайк, международното летище „Крал Халид“ в Рияд и летището „Крал Фахд“ в Дамам.

Междувременно саудитските сили за противовъздушна отбрана съобщиха, че са прехванали две ракети, изстреляни към столицата Рияд, предаде "Франс прес".

Един човек е получил леки наранявания от паднали отломки. Нанесени са и материални щети по къща и автомобил, съобщи говорител на саудитската служба за гражданска защита.

Кореспонденти на "Франс прес" съобщиха, че в Рияд са били чути няколко експлозии. Местните жители са получили текстови съобщения с предупреждения за въздушна тревога. Предупреждения за „потенциална опасност“ са били издадени и в град Хардж, югоизточно от столицата, както и в южния град Наджран.

Хутите удариха Рияд

Хутите отрекоха нападение с дрон в района на Мека

На фона на съобщенията за атаките йеменските бунтовници отрекоха да са извършвали нападение срещу Саудитска Арабия, след като водената от Рияд коалиция обяви, че е прехванала и унищожила дрон, изстрелян от групировката в района на Мека, предаде Ройтерс.

Военният говорител на хутите Яхия Сария отхвърли твърденията на коалицията като неверни в публикация в социалната мрежа „Екс“. Той заяви, че групировката не е провеждала никаква операция срещу саудитска територия.

Сария добави, че операциите на хутите са насочени срещу саудитски петролни обекти и военни бази.

Подкрепяната от Иран групировка неведнъж е извършвала нападения през границата от Йемен към Саудитска Арабия. Атаките са били насочвани срещу военни обекти, летища и енергийна инфраструктура.

Хутите многократно са отричали да атакуват Мека и Медина – двата най-свещени града за исляма. Групировката е отхвърляла и предишни обвинения на водената от Саудитска Арабия коалиция, че е изстрелвала дронове към тях.

Хутите удариха Рияд

Жертви при саудитски удари в Йемен

По-рано контролираното от хутите йеменско министерство на здравеопазването съобщи, че най-малко 12 души са загинали при саудитски въздушни удари в западната част на Йемен.

Съобщенията за атаките идват на фона на продължаващото напрежение между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници. Заявените от хутите цели включват стратегически енергийни съоръжения и военна инфраструктура в кралството.