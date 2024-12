Хората вероятно нямаше да оцелеят без неандерталците

Н ови изследвания разкриват, че съвременните хора са преминавали през множество фази на изчезване, преди да успеят да заселят света, което е далеч от триумфалния разказ за "успешното излизане от Африка". Проучването хвърля нова светлина върху ключовата роля, която неандерталците са изиграли в нашата еволюционна история и успех.

Доскоро ранните европейски хора се разглеждаха като вид, който е доминирал неандерталците след напускането на Африка, последните проучвания показват, че единствено популациите, смесили се с неандерталци, са успели да оцелеят и да процъфтяват. Кръвни линии, които не са осъществили такова смесване, изчезват безследно. Според учените, неандерталската ДНК вероятно е изиграла решаваща роля, осигурявайки ни защита срещу нови болести, с които се сблъскваме извън Африка.

Изследването идентифицира период около преди 48 000 години, когато Homo sapiens се смесва с неандерталците след напускането на Африка, което поставя началото на успешната експанзия на нашия вид. По-ранните миграции извън Африка, според новите данни, не са били устойчиви и популациите от тези етапи не са оцелели.

Професор Йоханес Краузе от Института по еволюционна биология „Макс Планк“ в Германия заявява пред BBC News, че тези открития налагат пренаписване на историята на съвременните хора. "Свикнали сме да виждаме Homo sapiens като символ на успеха, излизащ от Африка преди 60 000 години и завладяващ всички екосистеми. Но в началото историята ни е била изпълнена с многократни неуспехи и изчезвания," отбелязва той.

Neanderthals and Homo sapiens interbred within the past 50,000 yearshttps://t.co/rMM6LvhXUX