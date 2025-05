Хора използват AI, за да фалшифицират увреждания в социалните мрежи

Г енерирани с изкуствен интелект профили, представящи се за хора със синдром на Даун, набират популярност и печелят последователи в социалните медии, показва анализ на CBS News Confirmed.

Много от тези акаунти, поддържани от AI, успяват да спечелят аудитория по-бързо от реалните профили на хората с увреждания – и дори генерират печалба от това, пише CBS News.

Фалшивите профили използват вдъхновяващи послания, танцуват на популярни песни и благодарят на последователите си за подкрепата към „тяхното пътешествие“. В едно от видеата, например, е изписано “Гордей се със себе си и различията си!”, докато друга публикация гласи: “Толкова съм благодарен, че никога не се отказах от мечтата си.”

CBS News Confirmed идентифицира над 30 акаунта в Instagram, YouTube и TikTok, които имитират хора със синдром на Даун. Част от тях използват deepfake технологии или AI faceswaps, а други директно копират стила и езика на хора с увреждания, за да звучат автентично. Само няколко от тези профили изрично съобщават, че съдържанието е генерирано от изкуствен интелект.

AI за кликове и печалба

Обществото на хората със синдром на Даун е изградило силно присъствие в социалните мрежи, като споделя своите истории с хаштагове #DownSyndrome и #DownSyndromeAwareness. Имитаторите сега масово използват същите думи, за да се появят редом до реални профили.

Много от измамните акаунти, посочени от CBS News, публикуват съдържание в TikTok и Instagram с флиртуващи или емоционални надписи, привличайки вниманието на публиката. “Момиче със синдром на Даун също може да ходи по клубове, за да флиртува!” гласи текст върху една от публикациите. Други профили дори отговарят на фалшиви критики, за да повишат ангажираността и вероятността да станат сензационни.

Акаунт, наричащ себе си “създател номер 1 на DS🥇”, събира над 130 000 последователи с подобно съдържание и използва профила, за да популяризира платформа с материали за възрастни. CBS News се свърза със собственика на този акаунт, който се представя като “Сара” и открито признава: “Да, изкарвам добри пари от това.”

Друг известен профил, с повече от 100 000 последователи, твърди, че събира средства за Националното дружество за синдром на Даун (NDSS) – една от най-големите адвокатски организации. Видеото обаче показваше лице със замъглени, изкуствено изменени черти – типични признаци за AI-генерирано съдържание. От NDSS заявиха, че не познават този човек и не са го упълномощавали да набира средства за тях. По-късно акаунтът беше премахнат.

AI имитаторите, които крадат чужди истории, “не са в правото си”

As I suspected was possible, it looks like there’s an OF girl who has posted these videos of herself and someone has stolen the content and added a Down syndrome filter and is scamming people with it. She technically could be lying, but this happens to a lot of content creators. pic.twitter.com/MxjW0r3T0p