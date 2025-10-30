Свят

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

42-годишният Дейвид Пиърс беше осъден на 146 години затвор в държавен затвор за смъртта на Кристи Джайлс и Хилда Кабралес-Арзола в резултат на предозиране с фентанил

30 октомври 2025, 10:00
Източник: БТА

Х оливудски продуцент, осъден по-рано тази година за фаталното упояване на модел и нейна приятелка през 2021 г., беше осъден на от 146 години до доживотен затвор в щатския затвор, потвърди Окръжната прокуратура на Лос Анджелис пред PEOPLE.

През февруари 42-годишният Дейвид Брайън Пиърс беше признат за виновен по две обвинения в убийство от първа степен във връзка със смъртта от свръхдоза фентанил на 24-годишния модел Кристи Джайлс и нейната приятелка Хилда Кабралес-Арсола, 26-годишна архитектка. Пиърс беше признат за виновен и за изнасилване, както и за други сексуални посегателства срещу още седем жени в периода между 2007 и 2021 г., съобщиха от офиса на окръжния прокурор.

През юли 2022 г. той беше официално обвинен за смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици.

Заместник-окръжният прокурор Сет Кармак заяви пред съдебните заседатели по време на процеса срещу Пиърс, че той е упоил жените „за да улесни сексуалното посегателство“, съобщи KNX News.

„Подсъдимият е изнасилвач, а сега е и убиец“, каза Кармак, цитиран от изданието.

Според прокурорите, Пиърс се е срещнал с Джайлс и Кабралес-Арсола на парти в склад в Източен Лос Анджелис около 3:00 ч. сутринта на 13 ноември 2021 г. Около два часа по-късно жените са придружили Пиърс и други лица до неговия апартамент в Бевърли Хилс, където той им е предоставил GHB и фентанил.

Разследването установява, че Кабралес-Арсола е повикала кола чрез услуга за споделено пътуване само 35 минути след пристигането си в жилището на Пиърс, но така и не е успяла да го напусне. Няколко часа по-късно Пиърс и неговият съквартирант, актьорът Бранд Осборн, са оставили двете жени пред различни болници, съобщава полицията.

Кристи Джайлс е била открита мъртва пред болница в Кълвър Сити. Причината за смъртта е комбинирано отравяне с кокаин, фентанил, кетамин и GHB.

„Просто ми казаха: ‘Много съжаляваме да Ви информираме, г-жо Джайлс... но дъщеря Ви беше оставена пред болницата ни отвън, като торба с боклук,’“ споделя майката ѝ Лесли Джайлс пред CBS 48 Hours. „И, ъъъ... ‘Тя не оцеля.’... А аз казах: ‘Какво имате предвид, че не оцеля?’“ — добавя тя, описвайки как ѝ е било съобщено, че случаят вече е полицейски, преди разговорът да бъде прекратен и тя „напълно да се разпадне“.

Хилда Кабралес-Арсола е била намерена в безсъзнание пред медицинския център Kaiser Permanente West Los Angeles, съобщиха от полицията. Тя е била откачена от животоподдържащите системи, след като е получила полиорганна недостатъчност, причинена от кокаин, екстази и други неопределени наркотици, открити в организма ѝ, съобщава KNX News.

Съдия обяви за невалидно делото срещу Бранд Осборн, който беше обвинен по две обвинения в съучастие, съобщава ABC7. В момента той очаква възможно повторно дело, уточнява изданието.

