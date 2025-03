Хавайските острови потъват 40 пъти по-бързо, отколкото се предвиждаше досега

К алифорния не е единственият крайбрежен оазис, който е изложен на риск от потапяне. Учени разкриха, че някои райони на остров Оаху, Хавай, потъват в морето 40 пъти по-бързо от предвиденото, което може да застраши домовете и предприятията.

Условията са станали толкова тежки, че ниско разположените райони в Хонолулу, Уайкики и Пърл Харбър могат да бъдат залети през следващите десетилетия, като се очаква щетите по инфраструктурата да струват милиарди долари.

„В районите с бързо понижаване на морското равнище последиците от повишаването му ще се усетят много по-рано, отколкото се предполагаше досега“, казва Кайл Мъри, геофизик от Хавайския университет в Хонолулу, съавтор на апокалиптичното изследване, публикувано в Communications Earth & Environment, според Earth.com.

Екипът изследва ефектите от потъването на земните маси на фона на рязкото покачване на нивото на моретата, дължащо се на изменението на климата, което според тях може да доведе до екстремни наводнения в Оаху.

„Повишаването на морското равнище вследствие на климатичните промени вече увеличава риска от наводнения в ниско разположените квартали около Хонолулу, а това ново проучване показва, че потъването на земята може значително да засили тези рискове“, казва д-р Кристина Дал, вицепрезидент по научните въпроси в Climate Central, пред DailyMail.com.

