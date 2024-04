Харвард премахва човешка кожа от подвързията на книга от 1880 г. (СНИМКИ)

К нига, подвързана с човешка кожа, е била иззета от библиотеката "Хоутън" на Харвардския университет след преглед, предизвикан от препоръките, представени през 2022 г., относно човешките останки в музейните колекции. Служители на библиотеката на Харвард заявяват, че "етично натовареният характер" на произхода и историята на книгата я прави неподходяща за съхранение в библиотеката.

Антроподермичната библиопегия е наименованието на процеса на подвързване на книги с човешка кожа. Подобни екземпляри са изложени в музеи по целия свят. Както може да се очаква за такива мрачни артефакти, портфолиото е съставено от странни истории за произхода им, включително няколко примера - като "Автентична история на мистериозното убийство на Мария Мартен".

Книгата, подвързана с човешка кожа в библиотеката "Хоутън”, е копие на книгата на Арсен Хусайе " Des destinées de l'âme". Тя е била собственост на френския лекар и библиофил д-р Людовик Буланд (1839-1933), чиято очевидна любов към книгите е довела до проблематичното решение да подвърже своя екземпляр в човешка кожа.

Кожата е от тялото на починала пациентка, чиито останки се намирали в болницата, в която работи Буланд. Той я взел без съгласието на пациентката, като самоличността ѝ не е известна, и от 1934 г. книгата се намира във фондовете на Харвардската библиотека.

"Ръкописна бележка от Буланд, гласи, че "книга за човешката душа заслужава да има човешка обвивка" - казва Том Хайри, университетски библиотекар.

"Доказателствата сочат, че Буланд е подвързал книгата с кожа, взета от жена, която е придобил като студент по медицина. В бележката към книгата, написана от Джон Стетсън, която междувременно е изгубена, се казва, че Буланд е взел тази кожа от тялото на неизвестна починала пациентка от френска психиатрична болница", казва Хайри.

Правата, свързани с човешките останки, излязоха на преден план през 2004 г., когато Законът за човешките тъкани определи строги насоки за доказване на съгласието, необходимо за излагане на човешки останки като изложбата "Светове на тялото". След това, през 2022 г., в Доклада на управителния комитет бяха предложени допълнителни разпоредби за човешките останки в музейните колекции.

"Трябва да започнем да се сблъскваме с реалността на едно минало, в което академичното любопитство и възможностите са превъзхождали човечеството", казва в доклада Лорънс Бакоу, президент на Харвардския университет.

Докладът предизвика преглед, който разкрива няколко начина, по които стопанисването на книгата, подвързана с човешка кожа, не е отговаряло на етичните стандарти. Това включва ролята на книгата в стар ритуал за сплашване, при който студентите са били призовавани да вземат книгата, без да знаят от какво е направена подвързията. Когато през 2014 г. бе потвърдено, че подвързията на книгата наистина е от човешка кожа, библиотеката " Хоутън " публикува и няколко статии в блога, които според тях "използват сензационен, болезнен и хумористичен тон".

"Библиотеката на Харвард признава, че в миналото е допуснала грешки при съхранението на книгата, които допълнително са накърнили достойнството на човешкото същество, чиито останки са били използвани за подвързването ѝ", се казва в изявлението.

"Извиняваме се на засегнатите от тези действия", коментират от библиотеката.

Съществува богата история на излагане на човешки останки по съмнителни от етична гледна точка начини - от изложбената зала на моргата в Париж през 1860 г. до Body Worlds в съвременната епоха. Както казва Бакоу, академичните среди имат значителна роля в придобиването на човешки останки по неетичен начин, като например 130-годишната дисекция на човешката нервна система, за която се смята, че е взета от тялото на Хариет Коул.

