Хаос в небето над Гърция, техническа повреда спря полетите

С тотици полети до, от и в Гърция са отменени или забавени поради повреда в системата за контрол на въздушното движение. Сериозен технически проблем е възникнал тази сутрин в цялото гръцко въздушно пространство, като е направил невъзможно излитането и кацането на самолети както на най-голямото летище в страната - международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, така и на регионалните летища, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Проблемът е започнал в 9:35 ч. сутринта и според информациите е свързан с централните системи за радиокомуникация на Центъра на контрол на въздушното движение в Атина. Поради тази причина цялата зона на отговорност на центъра е била затворена за полети.

Обслужваха се само полетите, които вече са във въздуха.

По обяд е започнало частично възстановяване на въздушното движение в Гърция. „Службата за гражданско въздухоплаване започна осъществяването на някои полети съобразно с възможностите на системата за контрол на въздушното движение. Продължават усилията за отстраняване на техническия проблем. За повече информация във връзка с осъществяването на полетите моля да влезете във връзка с авиокомпанията си“, се казва в съобщение на интернет страницата на Атинското международно летище.

Според репортаж на телевизията някои самолети са излетели от гръцки летища, но проблемът с радиочестотите още не е отстранен. Комуникацията между контролните кули и самолетите се извършва на алтернативни честоти, които са предназначени за други цели.

Въпреки излитането на някои заминаващи полети, самолетите, които пътуват към Гърция, се отклоняват към съседни държави, предимно към Турция.

На гръцките летища са блокирани хиляди пътници, а някои полети са отложени с до два дни.