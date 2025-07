Microsoft: Китайски хакери пробиха SharePoint сървъри

Microsoft обяви, че групи, свързани с Китай, са успели да проникнат в локални сървъри на SharePoint – популярна платформа за корпоративно управление на документи. Макар облачните услуги на Microsoft да не са засегнати, експертите предупреждават, че атаките са насочени към организации с ключово значение и все още не са напълно овладени, пише BBC.

Според официалното съобщение на компанията, три отделни хакерски групи – известни под кодовите имена Linen Typhoon, Violet Typhoon и Storm-2603 – са "използвали слаби места" в локални инсталации на SharePoint, за да получат достъп до чувствителна информация. Това са сървъри, които се намират във вътрешната инфраструктура на компании и институции, за разлика от облачните услуги на Microsoft, които остават защитени.

Американската корпорация вече е разпространила защитни ъпдейти и призовава всички потребители на локални сървъри незабавно да ги инсталират. От Microsoft подчертават, че „има висока степен на увереност“, че хакерските атаки ще продължат да таргетират системи без приложени актуализации.

Microsoft says Chinese state-backed hackers exploited SharePoint flaws to breach global targets including the US nuclear agency. Over 100 servers representing 60 victims hit. “This is a high-severity, high-urgency threat”—find out why experts are sounding the alarm.… pic.twitter.com/yPpvUss2qc