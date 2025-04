"Плаках като малко момче": Кражба на гълъби за стотици хиляди евро в Белгия

К огато победителят на конкурси с гълъби Том Ван Гавър влезе в таванското си помещение една сутрин миналия ноември, той веднага разбра, че нещо не е наред. Част от вратата беше разбита отвътре. Скоро става ясно, че това не е случайно: крадци са нахлули във волиерата му в Мурцеле, Фландрия, и откраднали пет птици, включително Фин, един от най-известните му гълъби за разплод, предаде The Guardian.

Баща и дядо на много шампиони, Фин беше "Мона Лиза на света на гълъбите", каза Ван Гавър.

Петте птици, по думите му, имат стойност от около €750 000 , но подобно на шедьовър на да Винчи, трудно може да се определи точната им цена, тъй като той не е имал намерение някога да ги продава. Той беше поръчал специално помещение за пенсиониране, за да могат най-старите му птици да изживеят своите последни дни на повече слънце. Вместо това, кадри от камери за видеонаблюдение показват как един от крадците грабва Фин и го вкарва в найлонов плик.

