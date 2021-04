Григор Димитров загуби от Надал, какъв проблем е имал

Г ригор Димитров е имал сериозни болки в зъбите и това се е отразило на представянето му срещу Рафаел Надал. Българинът бе категорично надигран от испанеца в третия кръг на тенис турнира в Монте Карло – 1:6 и 1:6, а журналистът Джордж Белшоу разкри една от причините.

"Григор Димитров каза, че има сериозен проблем със зъбите в последните няколко дни в Монте Карло. Той не е могъл да се храни добре, нито да спи и сега му предстои преглед при зъболекар", написа Белшоу в „Туитър“, цитиран от БНР.

Grigor Dimitrov says he's been struggling with a 'massive tooth problem' over the last few days after his Monte Carlo defeat to Rafael Nadal. Has not been sleeping or eating well and says 'straight to the doctors, unfortunately'. — George Bellshaw (@BellshawGeorge) April 15, 2021

Ето как коментира ситуацията и Рафаел Надал, цитиран от Белшоу:

"Не знаех това. Сега си обяснявам по-лесно някои неща. Вярно е, че той играеше прекалено агресивно и сякаш не беше в обичайния си ритъм. Съжалявам за него... Не знаех, той не ми каза нищо. Това само показва какъв добър човек е Григор. Наистина се надявам нещата при него да се оправят".

Nadal on Dimitrov's toothache: 'I didn't know that. Now I understand a little bit more the things. He was playing too aggressive & little bit out of rhythm. Yeah, sorry for him... He didn't told me. That shows how good guy he is. Hopefully the situation gets better for him soon.' https://t.co/Bnzty8eAeb — George Bellshaw (@BellshawGeorge) April 15, 2021

Припомняме, че по-рано днес Григор Димитров загуби от Рафаел Надал и по този начин участието му на Мастърса в Монако приключи. Испанецът победи българина за 55 минути игра на централния корт в Княжеството.

Racing into the quarter-finals like 🏃🏻



🇪🇸 @RafaelNadal reaches the last eight in Monte-Carlo for the 16th time with a dominant 6-1, 6-1 win over Grigor Dimitrov.#RolexMCMasters pic.twitter.com/cfNFf9Fop7 — ATP Tour (@atptour) April 15, 2021

И в двата сета Надал стигна до ранни пробиви, а желанието на Гришо да бъде свръхагресивен срещу опонента не спомогна, като именно тези остри действия донесоха изключително много непредизвикани грешки за българина. На бърза ръка испанският атлет стигна до два пробива през първия сет, откъсвайки се пред Гришо. Все пак родният тенисист дебютира със спечелен гейм в срещата, но това бе всичко от него за първия сет, пишат от gong.bg.

Grigor Dimitrov perdió la calma y su raqueta pagó las consecuencias 🤦🏽‍♂️#RolexMCMasters pic.twitter.com/6EfMC28BRI — Tenis Central (@Tenis_Central) April 15, 2021

Сходна бе ситуацията и във втората част от срещата, след като грешките на Гришо наистина се увеличиха ужасно много, а това бе точно по вкуса на Надал. При 0:3 дори Григор разби ракетата си в корта, изливайки целия си гняв от събитията в Княжеството, а Надал продължи с доминацията си и логично затвори мача.

