GPS "смущения" засегнаха самолета на испанския министър на отбраната над Калининград

Освен Маргарита Роблес, на борда са били и роднини на испански военни летци, които са част от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг

24 септември 2025, 14:18
GPS "смущения" засегнаха самолета на испанския министър на отбраната над Калининград
И спански военен самолет с министъра на отбраната Маргарита Роблес на борда е изпитал "смущения" в GPS системата рано в сряда, докато е летял близо до руския анклав Калининград по път за Литва, съобщи министерството, без да дава допълнителни подробности, предава Reuters.

Освен Роблес, на борда на самолета са били и роднини на испански военни летци, които са част от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг на алианса. Мисията беше започната по-рано този месец, след като Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство.

Испанският контингент, известен като мисията „Vilkas“ (от литовската дума за „вълк“), миналата седмица е прехванал осем руски самолета, действащи над Балтийско море, съобщи в сряда испанското министерство на отбраната.

„Имало е опит за нарушаване на GPS сигнала, но тъй като нашият самолет разполага със защитена система, това не го е засегнало“, заяви говорител на министерството на отбраната.

„Предполагаме, че това е обичайно по този маршрут, както и при търговските полети. Не е свързано конкретно с нашия самолет,“ добави той.

Роблес е трябвало да проведе двустранна среща със своя литовски колега Довиле Сакалиене по време на посещение във военновъздушната база в Шяуляй в сряда, показва дневният ред на испанското правителство.

Инцидентът последва друг, при който GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, беше блокирана по време на полета в България на 31 август.

Източник: Reuters    
