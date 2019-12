Пожар на борда на руския самолетоносач, изчезнали и ранени

Н а борда на единствения руски самолетоносач „Адмирал Кузнецов” избухна пожар по време на ремонтни дейности на пристанище в Мурманск.

По първоначални данни са ранени 6 души, а трима са изчезнали.

Според аварийните служби пожарът е възникнал по време на ремонтните дейности на борда на самолетоносача.

Гасенето се извършва с помощта на пожарогасители с пяна. Запалило се е дизеловото гориво в резервовар на кораба. В овладяването на огъня участват и моряци от руските военноморски сили.

На 9 декември ръководителят на Обединената корабостроителна корпорация Алексей Рахманов заяви, че работата по ремонта на самолетоносача „Адмирал Кузнецов“ върви по график, но ще се наложат допълнителни ремонти по него. Все пак според Рахманов, самолетоносачът щеше да бъде поправен навреме, до 2022 г. Не е ясно дали това ще се случи след последния инцидент.

