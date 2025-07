Голям удар по киберпрестъпността - задържаха ключов хакер в Украйна

Ч овек, подозиран в дейност като администратор на рускозичния интернет форум за киберпрестъпления Екс Ес Ес (XSS.is), е бил арестуван в Украйна тази седмица, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на полицията на ЕС - Европол, и на френската прокуратура.

Заподозреният е арестуван в Киев във вторник при полицейска акция с участието на украинските власти, информираха френската полиция и Европол.

Европол предполага, че предполагаемият администратор, чието име не бе оповестено, е спечелил от форума над 7 милиона евро.

"Администраторът на форума не е бил просто техническо лице. Смятаме, че е играл централна роля в създаване на условия за престъпна дейност", се казва в изявлението на Европол, цитирано от Ройтерс.

"Действайки като доверена трета страна, той е разрешавал спорове между престъпници и е гарантирал сигурността на парични преводи. Смятаме и че той е администрирал частното приложение за съобщения thesecure.biz, използвана за нуждите на кибепрестъпния свят", допълни европейската полиция.

Европол отбеляза, че форумът на киберпрестъпниците има над 50 000 регистрирани потребители и действа като основен пазар за откраднати данни, хакерски програми и други незаконни технологични услуги.

