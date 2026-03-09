Свят

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Огънят, започнал от магазин за вейпинг, предизвика затваряне на гарата за неопределено време, няма информация за пострадали

9 март 2026, 07:48
Източник: Istock

Г олям пожар на централната железопътна гара в най-големия шотландски град Глазгоу е причинил частичното срутване на сграда, съобщи Ройтерс, като се позовава на Би Би Си.

Десетки влакове от гарата са отменени, а гарата ще остане затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“ (National
Rail).

Няма данни за пострадали хора при пожара.

Огънят е започнал от магазин за продукти за вейпинг близо до гарата в събота следобед.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 14 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 10 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 10 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 14 часа
