Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Г олям пожар на централната железопътна гара в най-големия шотландски град Глазгоу е причинил частичното срутване на сграда, съобщи Ройтерс, като се позовава на Би Би Си.
🏴 Glasgow Central Station Fire pic.twitter.com/kNXe8lzLqY— Damilola Olaopa (@damiolaopa) March 9, 2026
Десетки влакове от гарата са отменени, а гарата ще остане затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“ (National
Rail).
It is the historic Forsyth Building that has collapsed, not Central Station, but I don’t know if the flames have spread 😥https://t.co/7JhriD4poM— ANOther (@Bee_Bullet) March 9, 2026
Няма данни за пострадали хора при пожара.
Union Street fire in Glasgow completely destroys Sexy Coffee. The entire block next to Central Station has gone. pic.twitter.com/OJuejYFWiX— G R I F T Y (@GriftReport) March 9, 2026
Огънят е започнал от магазин за продукти за вейпинг близо до гарата в събота следобед.
Oh no!— Ms. S (@BeTheChange_26) March 9, 2026
Fire causes major disruption at Glasgow Central Station https://t.co/rn5h5I7jC4 pic.twitter.com/DLpRsyi4Gg