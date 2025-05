Година след унищожително торнадо: 9-годишно момче намира надежда в разрушенията

Г одина след като торнадо унищожи дома на семейството му, 9-годишният Ривър Гарет не гледа назад към загубеното, а напред към това, което предстои да бъде изградено, разказва CBS News.

„Възстановяването отнема време и изисква много работа. За мен най-важното е да направим нещо ново, дори по-хубаво от преди“, споделя Ривър пред чисто новия дом на баба си в северна Оклахома.

На 6 май 2024 г. мощно торнадо връхлетя района, уби двама души и нанесе щети за 25 милиона долара.

Семейството на Ривър оцеля, но тяхното ранчо беше напълно разрушено.

Торнадата като онова, което преживя Ривър, стават все по-чести. През първите четири месеца на 2025 г. в САЩ са регистрирани 670 торнада и 35 жертви — това е ръст с над 43% в сравнение със същия период на предходното десетилетие, по данни на Iowa Environmental Mesonet.

Родителите на Ривър все още се борят да съберат и възстановят онова, което са успели да спасят, но въпреки изпитанията се смятат за късметлии. В съседното Барнсдейл обаче, както разказва кметът Джони Кели, едва 5% от общността е възстановена — драстична промяна след последното посещение на CBS News.

Ривър, който е бил само на 8 години по време на бурята, ясно е осъзнавал, че други са понесли още по-големи щети от него.

„Казах си, че няма как да мисля само за себе си,“ споделя той пред CBS News тогава.

Година по-късно Ривър вече има нова стая и успя да запази някои от старите си вещи, които преживяха стихията.

Мечтае скоро да украси стаята с плакати и снимки на Майкъл Джексън.

Our house was destroyed. We lost all of our stuff, but learned the best lesson that day: you can replace your stuff, but not the people that you huddle with when you’re wondering if you’re going to die. pic.twitter.com/qTIdeGOBKF