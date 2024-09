Какво показва аутопсията на загиналите на суперяхтата в Сицилия

И звършени са първите аутопсии на две жертви на потъването на суперяхта в Сицилия.

Седем души загинаха, когато луксозната лодка, собственост на британския технологичен магнат Майк Линч, се преобърна край бреговете на Сицилия, Италия, след като беше ударена от внезапна, силна буря в ранните часове на 19 август.

(Видеото е архивно: Тялото на британския технологичен предприемач е извадено от потъналата суперяхта)

Установено е, че американският адвокат Крис Морвило и съпругата му Неда, първите жертви, претърпели аутопсия, са се удавили.

Морвило беше в правния екип на Линч по дело за измама, включващо продажбата на Autonomy през 2011 г. на Hewlett Packard в сделка за $11 милиарда (£8,3 милиарда).

59-годишният британски предприемач, който е съосновател на Autonomy, беше оправдан през юни и той организира пътуването с яхта, за да отпразнува победата си.

Телата на шест от жертвите, включително Линч, 18-годишната му дъщеря Хана и пътниците Джонатан и Джуди Блумър, бяха открити при останките по време на петдневна операция по издирване от водолази.

Главният готвач на яхтата Рекалдо Томас беше намерен мъртъв близо до лодката ден след бедствието.

Съпругата на Линч, Анджела Бакарес, оцеля при потъването, заедно с още 14 души.

В сряда са планирани аутопсии за телата на Блумър, който беше председател на базираното в Лондон дъщерно дружество за инвестиционно банкиране на Morgan Stanley, и съпругата му Джуди.

