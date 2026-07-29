Фаучи се защити над 100 пъти с Петата поправка в сблъсък с Ранд Пол за Covid-19

Р епубликанският сенатор Ранд Пол обяви, че следващата седмица ще поиска гласуване за обвиняване на д-р Антъни Фаучи в „неуважение към Конгреса“. Това стана след напрегнато изслушване в Сената, по време на което Фаучи, Дългогодишен директор на Националния институт по алергии и инфекциозни заболявания и водещ съветник на американското правителство по време на пандемията от Covid-19, се позова над 100 пъти на Петата поправка на Конституцията на САЩ, защитаваща правото на свидетел или обвиняем срещу саморазобличаване, предава Си Ен Ен.

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По време на изслушването Фаучи заяви, че отказва да отговаря на определени въпроси по съвет на адвокатите си. Той обясни позицията си с продължаващите опити на сенатор Пол да търси наказателна отговорност срещу него.

Напрежението в залата се засили, когато Ранд Пол поиска адвокатът на Фаучи да бъде отстранен, след като той многократно се опита да се намеси по време на разпита.

Конфликтът между двамата е свързан основно с обвиненията, че Националният институт по здравеопазване на САЩ е финансирал спорни изследвания за повишаване на патогенността на вируси в лабораторията в Ухан, Китай. Фаучи категорично отхвърля тези твърдения и посочва, че според официалните определения Институтът никога не е финансирал подобни изследвания там.

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Преди изслушването бяха публикувани и около 1100 страници от личния дневник на Фаучи от периода 2019-2022 г. Той определи публикуването им като опит за публично злепоставяне и сплашване.

Републиканците в комисията, сред които и министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, продължават да търсят основания за евентуални обвинения срещу Фаучи, включително за предполагаемо лъжесвидетелстване.

Фаучи обаче беше сред лицата, получили предварително помилване от президента Джо Байдън в последните дни от мандата му за действия, свързани с неговата обществена служба и предишни изявления.

Демократите в комисията, сред които сенаторите Маги Хасан и Гари Питърс, разкритикуваха действията на Ранд Пол, като определиха изслушването като политически мотивирано. Според тях комисията губи време с въпроси от миналото, вместо да се фокусира върху актуални теми като националната сигурност и съкращенията в бюджета за здравеопазване.