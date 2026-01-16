Китайският гигант MG Motor стъпва в България

С лед като вече стана ясно, че BYD реално вече е на българския пазар, сега CarMarket.bg съобщава, че MG Motor също вече е в България. Нещо повече, първите автомобили вече са тук. Всичко ще стане официално на 4 януари, когато в столичен хотел ще се проведе официалното събитие по повод представянето на MG в България.

Това, което знаем със сигурност от „извора“, е фактът, че представител на една от най-силните китайски марки на Стария континент ще е официалният вносител на Kia за България, както и дистрибутор на Subaru. Новата китайска марка ще има самостоятелен шоурум, чийто адрес ще е на адреса, където се помещават Kia и Subaru в София, а именно бул. „Цариградско шосе“ 144.

MG е стара британска марка, основана през 1924 г. в Оксфорд. През 2005 г. Nanjing Automobile Corporation (NAC) купува марката от вече фалиралата MG Rover Group, а през декември 2007 г. SAIC Motor поема контрола. И всичко започва отначало. При това със завиден успех. Такъв, който я постави в състояние през 2025 г. MG да успее да продаде за пръв път над 300 000 автомобила в Европа, като голяма част от тях на Острова предвид историята на марката.

Тази цифра от 300 000 представлява ръст от 30% спрямо 2024 г., като той се движи в голяма степен от най-продавания модел MG ZS (123 000) и скокът с 300% в продажбите на хибридни модели.

В България вече има поне един автовоз с автомобили, като акцент (и по време на официалното събитие) е автомобилът от снимката, а именно MG Cyberster – първият в света изцяло електрически роудстър. Автомобилът е електрически, мощност 510 к.с. във версия GT и ускорение до 100 км/ч за 3,2 секунди. Хибридите обаче ще са тези, които ще правят обем.