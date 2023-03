Германски младеж е починал, след като е прострелян от 81-годишния си съсед

Ш естнадесетгодишно момче е починало снощи от раните си, след като е било простреляно от съседа си в Брамше, близо до град Оснабрюк, в Западна Германия, съобщи днес говорител на местната прокуратура, цитиран от ДПА.

Тийнейджърът е бил ранен от изстрелите на 81-годишния си съсед във вторник сутринта. Властите издадоха днес заповед за арест за убийство и опит за убийство.

Престъплението е извършено пред дома на жертвата и заподозрения, срещу начално училище. Заподозреният извършител първо открил стрелба по 16-годишното момче. Според изнесени от прокуратурата днес данни мъжът след това започнал да стреля по майката на тийнейджъра, която излязла на улицата, щом чула изстрелите.

In Germany, we do not say "Fuck you! I'll shoot you!



We say "es gab nachbarschaftliche Dissonanzen" And then we shoot you. https://t.co/jFLDX3ZKbX