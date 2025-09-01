Свят

Германски депутат за използването на замразените руски активи: Всички варианти са възможни

В Европейския съюз са замразени около 210 милиарда евро активи

1 септември 2025, 14:02
Германски депутат за използването на замразените руски активи: Всички варианти са възможни
Източник: БТА

"Всички варианти са възможни", що се отнася до използването на замразени руски активи в рамките на подкрепата на Европейския съюз за Украйна, каза днес високопоставен германски депутат от управляващата в страната коалиция, предаде ДПА.

Матиас Мирш, председателят на групата в Бундестага на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), който е на необявено предварително посещение в Киев заедно със свои колеги, загатна, че въпросът за замразените активи може да бъде обсъден по време на водените сега преговори за налагане на нови европейски санкции на Русия.

Йенс Шпан от консервативния блок ХДС/ХСС, който също е в украинската столица, каза че "трябва да има последици" за Русия. "В това число, трябва да се състои дискусия за това дали и как тези замразени активи може да бъдат използвани, въпреки всички правни съображения", добави той.

ЕС ще реши за нови санкции срещу Русия в понеделник

В Европейския съюз са замразени около 210 милиарда евро активи на руската централна банка, като по-голямата част от тях се съхраняват от финансовата институция "Юроклиър", базирана в Брюксел. От миналата година ЕС използва лихвите от тези активи за финансиране на доставките на оръжия и боеприпаси за Украйна, посочва ДПА.

Въпреки това много от страните в блока са скептични, що се отнася до директното изземване на тези активи, поради правни съображения и вероятността от ответни руски мерки.

ЕС смекчава санкциите срещу Москва

Някои наблюдатели изразяват опасения, че такава стъпка може да доведе до загуба на доверие в Европа като финансов център от страна на други държави и инвеститори.

Мирш и Шпан ще обсъдят в Киев по-нататъшната подкрепа на Германия за Украйна и дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия.

Посещението обаче е и опит на коалиционните партньори в Германия, между които има търкания, да преодолеят трудното начало след встъпването в длъжност през май тази година на новото правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, отбелязва ДПА. 

Източник: БТА     
