Атанас Запрянов: "Стената от дронове" е само политическо намерение

"Стената от дронове" ще бъде система от системи. Концепцията не е разработена и все още говорим само за политическо намерение.

Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия.

Към министър Запрянов депутатът от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев отправи въпроса с какво ще се включи България в т.нар. "стена от дронове" и по-конкретно с какво може в момента да се включи страната ни. От своя страна министърът на отбраната отговори, че участват в обсъждането на концепцията за създаването на тази стена от дронове.

"Все още концепцията не е изяснена. Ние разглеждаме създаването на тази система от системи с грантови финансови средства от ЕС", уточни Запрянов и обясни: "Това, което ние сега правим е, наличните ни сили и средства, които имаме, да бъдат засилени."

Мирчев зададе уточняващ въпрос, а именно планира ли българската държава да се обърне към украинците, а военният министър допълни, че ще използваме техния опит.

Попитан кога е открит течът на гориво в самолета F-16, Запрянов заяви, че "още при прелитането на F-16 имаше такава симптоматика". "Няколко месеца загубихме няколко пъти да разглобяваме цялата горивна система", каза той

По думите му разходите ще поеме "Lockheed Martin" ("Локхийд Мартин"), тъй като са в гаранция.

По време на изслушването в парламентарната комисия по отбрана стана ясно, че са изготвени технически задания за четири типа антидрон системи и българските технологични компании имат възможността да се наложат на европейския пазар.

По отношение на дроновете няма стандартизиран процес, включително и на ниво НАТО.

"Няма средство, което да е панацея срещу всички типове дронове. Dronе wall ще бъде система от системи. Няма страна, която да може да покрие всички обекти за борба срещу дроновете. Това е голямо предизвикателства –създаването на антидрон системи. Концепцията още не е разработена. Ако изграждаме антидрон стена, би следвало всички съюзници да бъдат включени, затова говорим още за политическо намерение", каза още Запрянов.

Министерството на отбраната има намерение да води преговори за усилване охраната на българското въздушно пространство със средства на съюзниците, стана ясно още изслушването на военния министър в ресорната комисия.