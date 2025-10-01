Октоберфест е затворен, полицията откри експлозиви и капани в Мюнхен

Ф естивалът на бирата Октоберфест в Мюнхен е затворен и ще остане така в сряда поне до 17:00 ч., след като полицията съобщи, че е открила експлозиви в жилищна сграда в северната част на града, които са се запалили и са отнели живота на един човек, предаде агенция Reuters.

Като част от мащабна операция, за която полицията по-рано заяви, че не представлява опасност за обществеността,

специални части разследват район в северната част на Мюнхен,

където вестник „Билд“ и множество други съобщения съобщават, че са били чути изстрели и експлозии.

Полицията съобщи, че жилищната сграда е била умишлено запалена при семеен спор и един човек, който е бил намерен там, е починал, а друг е в неизвестност, но не се смята, че е в опасност. Според полицията, е трябвало да бъдат изпратени специални части, за да обезвредят капани, намерени в сградата.

„В момента проучваме всички възможности. Разглеждат се възможни връзки с други места в Мюнхен, включително Терезиенвизе (където се провежда Октоберфест)“,

съобщи полицията в Мюнхен чрез услугата за съобщения WhatsApp. „Поради тази причина откриването на фестивалната площадка днес се забави“, добави полицията.

Октоберфест, най-големият фолклорен фестивал в света, беше открит на 20 септември и ще приключи на 5 октомври. На уебсайта си Октоберфест съобщи, че ще остане затворен в сряда до 17:00 ч. във връзка с експлозията в северната част на Мюнхен.