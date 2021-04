Френският премиер: Нападението в Рамбуйе е посегателство срещу държавата

У бийството на административна служителка на полицията в в Рамбуйе е посегателство срещу Франция. Това заяви премиерът Жан Кастекс, цитиран от "Ройтерс".

