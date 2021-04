Терор във Франция: нова атака с нож

Н ападател рани смъртоносно с нож полицайка в полицейски участък край Париж, преди да бъде застрелян от нейни колеги, предаде Франс прес, като се позова на френските власти. Днешната атака била извършена в Рамбуйе, на 60 километра югозападно от столицата на Франция.

Първоначално беше съобщено, че нападателят е прострелян и задържан и че двамата с ранената от него в гърлото полицайка са с опасност за живота. Впоследствие двамата починали.

Нападението беше извършено в 12.20 ч. на входа на местния полицейски участък.

48- годишна административна служителка на участъка се връщала от обедна почивка, когато била атакувана от нападателя. Той я намушкал с нож два пъти в гърлото. Тя починала на място въпреки бързата намеса на парамедиците.

