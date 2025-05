Швеция затяга примката около руския "сенчест флот"

Ш ведското правителство съобщи днес, че от 1 юли ще въведе нови правила за затягане на контрола върху чуждестранните кораби, насочени срещу така наречения сенчест флот на Русия в Балтийско море, предаде Франс прес.

(Във видеото: Увеличаването на разходите за отбрана и руският „сенчест флот” бяха във фокуса на срещата на НАТО в Анталия)

От началото на руската инвазия в Украйна броят на петролните танкери, чиито собственици са трудно установими или нямат надлежната застраховка, рязко нарасна, което позволи на Москва да изгради таен флот, който да изнася нейния петрол въпреки санкциите.

Руският "сенчест флот" - незаконен и опасен

Корабите от „сенчестия флот“ редовно са обвинявани от европейски държави, че умишлено или не повреждат подводни кабели и представляват заплаха за околната среда.

„Правителството прие нова наредба, която затяга контрола върху чуждестранните кораби, като изисква информация за тяхната застраховка“, се казва в изявление на шведското правителство и се добавя: „Мярката има за цел да се бори с този флот и по този начин да подобри морската безопасност и опазването на околната среда“.

Poland was forced to intervene after a ship from the Russian shadow fleet was seen performing suspicious manoeuvres near a power cable connecting Poland with Sweden.https://t.co/8BrqJu60mk