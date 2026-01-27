Свят

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи за деца до 15 г.

Ако законът бъде окончателно приет, двете държави ще бъде първите в Европа с подобни рестрикции

Обновена преди 15 минути / 27 януари 2026, 06:59
Източник: iStock photos/Getty images

Д олната камара на френския парламент - Националното събрание, одобри пълния текст на проектозакон, в който се забранява достъпът до социални мрежи на деца под 15-годишна възраст, предаде Франс прес.

Депутатите първо приеха след 116 гласа "за" и 23 "против" текста на изменение, което постановява, че "достъпът до онлайн услуга за социални мрежи, предоставяна от онлайн платформа, е забранен за непълнолетни“ под 15-годишна възраст, уточнява АФП.

Франция готви забрана на социалните мрежи за лица под 15 години

След това пълният текст на проектозакона бе одобрен със 130 на 21 гласа.

Проектозаконът следва да бъде разгледан от горната камара на парламента на Франция - Сената. Ако той бъде окончателно приет, Франция ще бъде първата европейска страна, която налага подобна възрастова граница за достъп до социални медии, посочва АФП. 

Одобряването на законодателството идва в момент, когато Франция е силно обезпокоена от тормоза в интернет и опасностите, на които е изложено психичното здраве на тийнейджърите, обръща внимание Ройтерс.

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Искането за узаконяване на забраната е на правителството на президента Еманюел Макрон. Държавният глава приветства днешното гласуване в Националното събрание като "важна стъпка" в публикация в социалната мрежа "Екс".

Междувременно австрийската агенция АПА съобщи, че страната иска да последва примера на Австралия и планира забрана за социалните мрежи за деца под 14 години.

Държавният секретар Александър Прьол съобщи в телевизионното предаване "О1 Моргенжурнал" (Ö1-Morgenjournal), че забраната трябва да влезе в сила още с началото на новата учебна година.

В момента вече се проучва как може да изглежда техническото решение, за да може мярката да бъде въведена до есента на 2026 г., каза Прьол.

Като първа стъпка сега трябва да се съберат експерти с участието на партиите, които да работят в детайли по концепцията. По отношение на техническите възможности Прьол подчерта, че "естествено може да се погледне към Австралия".

Там отговорността е възложена на платформите по отношение на въведената от миналия декември възрастова граница от 16 години за използване на социални мрежи.

"Това може да бъде един от вариантите", каза държавният секретар.

Съпротива срещу това засега идва от коалиционния партньор НЕОС.

"Ние категорично отхвърляме австралийския модел", заяви тяхната говорителка по медийните въпроси Хенрике Брандщьотер. "Виждаме в САЩ какво се случва, когато технологични олигарси събират данни, а след това политиката ги използва като оръжие срещу гражданите", добави тя.

Тя заяви, че иска да се изчака надграждане на програмата ID-Austria в рамките на ЕС. Това обаче ще бъде възможно едва през 2027 г.

Още на срещата си на върха в края на октомври държавните и правителствените ръководители на ЕС се изказаха в подкрепа на възрастови ограничения и в декларация, приета тогава, те подчертаваха, че е важно непълнолетните да бъдат защитени в дигиталното пространство, включително чрез минимална възраст за достъп до социални мрежи.

Европейският парламент настоя тогава за минимална възраст от 13 години за използване на социални мрежи, видеоплатформи и  изкуствен интелект. Чрез приет с голямо мнозинство доклад, иницииращ предложението за защита на децата и младежите в дигиталното пространство, Европейският парламент призова Европейската комисия до края на 2026 г. да определи съответната възрастова граница.

В тази връзка Прьол подчерта, че и той предпочита европейско решение, но не иска да чака повече.

За въвеждане на забрана още през тази година наскоро се изказа и държавният секретар Йорг Лайтфрид.

Източник: БТА/Иво Тасев, Анелия Пенкова    
Франция парламент социални мрежи деца забрана
