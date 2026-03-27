Свят

Русия ограничава мобилния интернет - бизнесът алармира за икономически рискове“

Според индустриалния съюз рестрикциите засягат ежедневието и дигиталната икономика

27 март 2026, 09:31
Източник: БГНЕС

П редставители на руската индустрия предупредиха президента Владимир Путин, че нарастващите ограничения върху мобилния интернет създават сериозни проблеми за икономиката и ежедневието на гражданите, съобщи TАСС.

„Ограниченията на мобилния интернет затрудняват живота както на икономиката, така и на гражданите“, заяви председателят на индустриалния съюз Александер Шохин по време на годишна среща на организацията в Москва в присъствието на Путин.

Той подчерта, че макар мерките да са свързани със сигурността, е необходимо да се намери „систематично и балансирано решение“, което да отчита значението на дигиталните технологии за икономиката. 

По думите му бизнесът осъзнава, че това не е лесна задача и като цяло напълно подкрепя заместването на вноса в цифровия сектор. В същото време, според него, ограничаването на чуждестранните решения трябва да се извършва по „предвидим начин“, като се отчита развитието на руските алтернативи. 

Според медийни информации руският президент не е коментирал публично критиките.

Ограниченията предизвикват нарастващо недоволство сред населението, тъй като затрудняват ключови услуги като безкасови плащания, банкови преводи, поръчки и транспортни приложения. Съобщава се и за възможна пълна блокада на мобилното приложение „Телеграм“ (Telegram), предава АПА.

Властите обосновават мерките със съображения за сигурност и необходимостта от защита срещу украински атаки с дронове и ракети.

Критики идват и от медии, близки до властта. Считаният за близък до Кремъл вестник „Независимая газета“ предупреждава, че Русия рискува да изостане в развитието на интернет икономиката, ако ограниченията се задълбочат, и призовава да не се предоставя изцяло на силовите структури контрол върху ключови технологии. 

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Кърджали под контрол: МВР в акция срещу престъпността и изборните права

България Преди 9 минути

Зимата се връща? Какво време ни очаква през април

България Преди 13 минути

Нощен влак свързва столиците на Франция и Германия

Свят Преди 57 минути

Взривове разтърсиха Бейрут

Свят Преди 1 час

Какво е състоянието на пострадалите при нападението в София

Г-7 търси изход от кризата с Иран - различия между съюзниците

Свят Преди 2 часа

Исторически прецедент: Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларови банкноти

Свят Преди 2 часа

"Да обичаш на инат": Връчват наградите "Икар"

Любопитно Преди 2 часа

Финансовият стрес „състарява“ мозъка: Учени разкриха как безпаричието удря паметта

Ядрен „призрак“ на дъното: Потънала съветска подводница изпуска облаци радиация в Норвежко море

Любопитно Преди 3 часа

Чуждестранните легиони в Украйна: Защо са все по-важни

Свят Преди 3 часа

Мистерията на „синия камък“: Как един евтин сувенир се оказа научен феномен

Любопитно Преди 3 часа

Внимание, жълт код в половин България и сняг в планините - какво време ни очаква днес?

България Преди 3 часа

Бизнесменът Макс Баклаян напусна Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 10 часа

НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

Свят Преди 11 часа

Подновяват разследването срещу Андрю Тейт за изнасилване

Свят Преди 12 часа

