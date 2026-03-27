Русия ограничава мобилния интернет - бизнесът алармира за икономически рискове“

П редставители на руската индустрия предупредиха президента Владимир Путин, че нарастващите ограничения върху мобилния интернет създават сериозни проблеми за икономиката и ежедневието на гражданите, съобщи TАСС.

„Ограниченията на мобилния интернет затрудняват живота както на икономиката, така и на гражданите“, заяви председателят на индустриалния съюз Александер Шохин по време на годишна среща на организацията в Москва в присъствието на Путин.

Бавният интернет коства на света $10 млрд. за 6 месеца

Той подчерта, че макар мерките да са свързани със сигурността, е необходимо да се намери „систематично и балансирано решение“, което да отчита значението на дигиталните технологии за икономиката.

По думите му бизнесът осъзнава, че това не е лесна задача и като цяло напълно подкрепя заместването на вноса в цифровия сектор. В същото време, според него, ограничаването на чуждестранните решения трябва да се извършва по „предвидим начин“, като се отчита развитието на руските алтернативи.

The government is periodically jamming the web in regions across Russia, while restricting messaging services Telegram and WhatsApp and taking down dozens of virtual private networks that can be used to swerve bans on sites and apps.

Според медийни информации руският президент не е коментирал публично критиките.

Ограниченията предизвикват нарастващо недоволство сред населението, тъй като затрудняват ключови услуги като безкасови плащания, банкови преводи, поръчки и транспортни приложения. Съобщава се и за възможна пълна блокада на мобилното приложение „Телеграм“ (Telegram), предава АПА.

Русия забранява интернет прокситата и VPN услугите

Властите обосновават мерките със съображения за сигурност и необходимостта от защита срещу украински атаки с дронове и ракети.

Критики идват и от медии, близки до властта. Считаният за близък до Кремъл вестник „Независимая газета“ предупреждава, че Русия рискува да изостане в развитието на интернет икономиката, ако ограниченията се задълбочат, и призовава да не се предоставя изцяло на силовите структури контрол върху ключови технологии.