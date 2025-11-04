Филипински военен хеликоптер се разби при спасителна мисия

Ф илипински военен хеликоптер, изпратен да подпомогне спасителните операции след тайфуна Калмаеги, се разби в северната част на остров Минданао, съобщи регионалният команден център, без да разкрива дали има оцелели, предаде АФП.

BUMAGSAK NA HELICOPTER NG PHILIPPINE AIR FORCE SA LORETO, AGUSAN DEL SUR



Kinumpirma ng Eastern Mindanao Command na mayroong bumagsak na helicopter ng Philippine Air Force sa bulubunduking bahagi ng Loreto sa Agusan del Sur ngayong Martes, Nov. 4.



Ayon kay EastMinCom… pic.twitter.com/pGHoY3mV4Z — News5 (@News5PH) November 4, 2025

Хеликоптерът Super Huey се разби по пътя към крайбрежния град Бутуан, „в подкрепа на спасителните операции“ във връзка с мощната буря, съобщи командването на Източен Минданао, добавяйки, че са в ход операции по търсене и спасяване.

Тайфунът е интензивна форма на тропически циклон, характеризираща се с ниско атмосферно налягане, силни ветрове и обилни валежи. Терминът "тайфун" се използва конкретно за тропически циклони, които се формират в Западен Северен Пасифик, на запад от Международната линия за дата. Системи с подобен произход и характеристики, но формиращи се в други части на света, са известни като урагани (в Атлантическия океан и североизточната част на Тихия океан) или просто циклони (в Индийския океан и южната част на Тихия океан). Тайфуните са сред най-мощните и разрушителни природни феномени на Земята.

Формирането на тайфуните изисква специфични условия:

топли океански води (над 26.5°C до дълбочина от поне 50 метра),

висока влажност,

ниска вертикална промяна на вятъра и

наличие на смущение, което да инициира въртенето.

След като се формира, тайфунът се подхранва от изпарението на топлата морска вода, като освобождава огромно количество латентна топлина при кондензацията на водните пари.

Структурата му включва:

"око" – централна зона на относително спокойствие и чисто небе, заобиколена от

– централна зона на относително спокойствие и чисто небе, заобиколена от "очна стена" – пръстен от най-силни ветрове и най-интензивни валежи.

Външните слоеве се състоят от спирални дъждовни ленти.Въздействието на тайфуните е често катастрофално.

Основните опасности включват:

изключително силни ветрове, които могат да причинят обширни структурни повреди на сгради и инфраструктура,

да изкореняват дървета и да нарушават електроснабдяването.

Обилните валежи водят до мащабни наводнения, както речни, така и внезапни, а в планински райони често предизвикват свлачища и кални потоци.

Друга значителна опасност е буреносният прилив – покачване на морското равнище, причинено от ниското налягане и силното напъхване на вода към брега от вятъра, което може да залее ниско разположени крайбрежни райони.

Исторически погледнато, регионите в Западен Пасифик, като Филипините, Китай, Япония, Тайван и Виетнам, са подложени на регулярни удари от тайфуни, като годишно преминават десетки такива бури. Всяка година тайфуните причиняват значителни човешки жертви и огромни икономически щети, измерващи се в милиарди долари. Класификацията на тайфуните обикновено се базира на устойчивата скорост на вятъра, като съществуват различни категории, включително "супер тайфун" за най-интензивните системи. Наименуването им следва ротационни списъци, поддържани от регионални метеорологични организации, с цел улесняване на комуникацията и проследяването. Макар че са естествено явление, учените изследват потенциалната връзка между изменението на климата и промените в честотата или интензивността на тайфуните.