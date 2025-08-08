Хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Д вама души загинаха, след като хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, северно от Сейнт Луис.
Спешни екипи от Мисури и Илинойс пристигнаха в района близо до остров Мейпъл, точно на изток от шлюзовете и язовирната стена Мелвин Прайс.
Според Националния съвет за безопасност на транспорта, хеликоптерът е модел Hughes 369D. Той се е ударил в далекопроводи над реката и се е разбил в баржата. След това тя се е запалила.
Двама души на хеликоптера са загинали, информираха служители на окръг Мадисън.
Няма съобщения за пострадали на баржата. Придвижването по реката е било затворено, тъй като далекопроводът е паднал във водата.
Според данни от полицията изпълнител и подизпълнител са ремонтирали и подменяли осветителни кули и маркиращи топки на далекопроводите.